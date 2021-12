En applikasjon trekker ut informasjon og penger fra russiske servere

En applikasjon forårsaker ødeleggelse Spillbutikk, Nettsted for nedlasting av applikasjoner Google. Den aktuelle programvaren ble lastet ned mer enn en halv million ganger og ble faktisk brukt til å hacke og spionere på brukere. Sistnevnte ble også funnet i en søknad Spillbutikk Kalt Fargemelding, Beregnet for personalisering av meldingssystemet.

Dette lar brukere abonnere på betalte abonnementer

Mobilselskapet har brakt frem teknikkene som brukes i applikasjonen Brady. Etter oppdagelsen viste programvaren seg å være et hackingsystem som faktisk trekker ut brukernes kontakter og automatisk kan abonnere på betalte abonnementer uten deres samtykke i utgangspunktet. Programvaren er koblet til mange russiske servere. Han sendte deretter den innsamlede informasjonen til hackere. I tillegg gjorde det det mulig å simulere klikk for å tjene penger på annonsering. Utviklerne av dette ondsinnede systemet har imidlertid tenkt på alt. For å unngå å bli fjernet fra smarttelefoner, sørg for at det ikke er bruk i den installerte listen. Merk at siden skadelig programvare ble oppdaget, ble den fjernet fra det skjulte programmet Spillbutikk.

Som en påminnelse er dette ikke første gang slik programvare er omtalt i magasiner. I 2017, en slags ondsinnet bruk Jokeren Funnet. Det ble avslørt at det automatisk genererer abonnementsavgifter på en fornuftig måte. De ble brukt til å spionere på brukere og fange opp meldingene deres.