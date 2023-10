En assist, ett mål: Jeremy Toku kommer fra benken for å feire mot Leipzig

Da han reiste til Leipzig i andre etappe av Champions League-gruppespillet, sikret Manchester City en avgjørende seier for Citizens, og etterlot Rosenbauer tre lengder bak for å gjøre den til en av seks i gruppe G.A. Hvis Lois Opanda scoret sitt første mål i C1 for tyskerne, var det Jeremy Toku som gjorde forskjellen med et mål og en assist.

Andre akt startet veldig bra for Leipzig og Luis Opanda, starteren, men det var ikke det samme i første omgang. Den røde djevelen ble lansert dypt og spilte sitt tempo forbi Akanji og scoret utligningen på bakre stolpe (48.). De to røde djevlene på noten krysset nesten veier på kanten av banen da Lois Obanta gjorde plass for Timo Werner på det 70. før Jeremy Doku kom inn for Akanji to minutter senere.

I sluttminuttene av kampen kantet Citizens seg til seier. Doku serverte godt ved inngangen til boksen, Alvarez skjøt et ustoppelig curlingskudd (84.). I tilleggstid fløy den røde djevelen solo inn i Tysklands mål og plantet en flatfot for å tjene tre poeng for laget sitt (90. + 2).