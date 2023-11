En av anklagerne, Stephen Plaza, vitner: «Jeg vil at det skal bli kjent og stoppe det»

En tretti år gammel kvinne som delte livet til Stefan Plaza, snakker ut om prøvelsen sin i dag. Han beskriver henne som noen ganger «helvete», noen ganger «elskelig», som «skulle kaste voldsutbrudd, han kunne krasjet bilen sin eller kastet joggeskoene mot en vegg.»

I 2017 møtte hun stjernens agent for å jobbe for henne. «Jeg jobbet som en gal i fem år uten å ta helg eller ferie. Jeg var dag og natt, jeg hadde ingen hvile. Det første året jobbet jeg med et prosjekt uten lønn.»

Stephen Plazas skjulte side: «Hvis han finner ut at jeg har snakket med deg, vil jeg frykte for livet mitt»

Ifølge den unge kvinnen var det et romantisk forhold, da Stefan Plaza ikke var særlig tilstede. Hun bestemte seg for å fortelle ham at hun skulle forlate ham i 2020, men M6-verten reagerte dårlig og kastet en pakke i ansiktet hans. «Jeg jobbet for Mr. Plaza og bodde hos ham, så jeg ble fanget. Men jeg hadde alle bevisene i tilfelle han skulle true meg igjen,» sier hun.

Til slutt, da de slo opp, ønsket ikke trettiåringen umiddelbart å sende inn en klage mot Stefan Plaza. «Jeg nektet først fordi jeg var redd for reaksjonen hans, så aksepterte jeg fordi det var andre bevis. Vi fordøyde ikke volden. Jeg følte meg ensom der.»

«Det må bli kjent og det må stoppes slik at det ikke skjer igjen med andre kvinner,» avslutter hun.