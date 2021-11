En av Apples første datamaskiner ble auksjonert for 200 000 dollar

Systemet anslås å være verdt mellom $400.000 og $600.000. Auksjonen starter klokken 9.30 tirsdag 9. november.

Fra tid til annen vil eldre Apple-datamaskiner dukke opp på auksjonssider. Mens mange er forsinket og ikke høyt verdsatt på grunn av slitasje, fortsetter noen modeller å tiltrekke seg misunnelse og selge for vanvittige beløp. For eksempel, i 2014 ble en av Apples første datamaskiner solgt for 905 000 dollar.

I dette tilfellet er det en Apple-1. Sjelden modell av Apples første datamaskin. Enheten vil bli tilbudt for salg på auksjonssiden John Moran auksjonarius Den første auksjonen er satt til $200 000. Nettstedet anslår verdien av enheten til $ 400 000 og $ 600 000. Den auksjoneres bort tirsdag 9. november klokken 19.30.

Bare 200 datamaskiner er designet

Denne uforholdsmessige prisen forklarer den store sjeldenheten til enheten. Bare 200 Apple-1-datamaskiner ble designet av Steve Wozniak og satt sammen og testet på Jobs House av Steve Jobs, bestemor Jobs og Daniel Kotke. I tillegg er det bare seks eksempler laget av Goa-tre, og denne datamaskinen er en av dem. På den tiden solgte den for 666,66 dollar, som ville være rundt 2 070 euro med inflasjon i dag.

Når det gjelder maskinen, hadde den bare skjermkortet allerede montert. For å gjøre den om til en funksjonell datamaskin, må brukerne matche den til boksen med strøm, tastatur og TV-skjerm. Det valgfrie kortet som ga grensesnittet til kassettspilleren ble senere utstedt for $75.

Han kjenner bare to eiere

Denne spesielle modellen kalles Apple-1 “Safi College” fordi den har to eiere. Første professor i elektronikk ved Safi College i California. Han kjøpte enheten i 1976. Den andre studenten solgte den til professoren.

Ifølge auksjonarius John Moran har systemet et originalt “NTI” hovedkort med blå Sprock 39D kondensatorer, strømregulatorer og en sjelden keramisk “Circle T” kondensator.

Pakken inkluderer Apple Cassette Adapter og dens originale Goa Wood Case, Datonetics-tastatur, tilkoblingskabel, strømkabel og Panasonic-skjerm fra 1986. Til slutt inkluderer pakken forskjellige brukerveiledninger.

Auksjonssiden garanterer at Apple-1 har blitt nøyaktig godkjent, restaurert og evaluert.