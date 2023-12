En av de eldste hemmelighetene i sagaen ble endelig avslørt 20 år senere.

Som du sikkert vet, er GTA-franchisespillene basert på myter og urbane legender fra amerikansk folklore. I tillegg til den berømte og forgjeves søken etter Big Foot som har fascinert tusenvis av spillere i Grand Theft Auto San Andreas – og som også ofte blir hånet av Rockstar i andre spill fra studioet – himmelen på lisensens titler fortjener å bli undersøkt regelmessig, da de skjuler mange hemmeligheter. Før dukket opp UFOer, var det en annen nysgjerrighet å observere: månen.

Hvis du har spilt den populære GTA fra 3D-tiden (GTAIII, GTA Vice City, Grand Theft Auto San Andreas), er det mulig at du av kjedsomhet eller ren nysgjerrighet har skutt i retning av månestjernen under en av spilløktene dine. Overraskelsen er da stor: når du samhandler med skuddet, månen blir større eller mindre.

Inntil i dag visste vi egentlig ikke hvorfor utviklerne introduserte dette. Påskeegg innsiden GTAIIIi 2001. Heldigvis Obbe Vermeijen tidligere Rockstar Games-ansatt som aktivt deltok i utformingen av GTA 3D, men også GTA IV, gikk med på å avsløre alle hemmelighetene om din personlige blogg.

Si le message en question a depuis disparu, de même que tous les autres à la suite de pressions exercées par d’autres développeurs de Rockstar qui ne souhaitaient pas que l’envers du dekor soit révélé aux fans, Internett n’oublie rien og registrere alle.

En intern uenighet om opprinnelsen til mysteriet

Som Obbe Vermeij forklarer i sitt slettede innlegg, oppsto mysteriet om at månen endret størrelse når den ble tatt opp i en debatt blant studiokunstnere på tidspunktet for unnfangelsen av GTAIII. Utvikleren forklarer at ved denne anledningen ga kunstnerne ham en tekstur for månen:

Jeg plasserte månen på himmelen og sørget for at den var synlig om natten, med en rimelig størrelse.

Tilsynelatende ønsket noen artister en liten og realistisk månemens andre ønsket en gigantisk og filmisk måne. For å sette en stopper for begynnelsen, jobbet Obbe Vermeij for et kompromiss:

Jeg foreslo å endre størrelsen på månen i spillet, på den måten kunne spillerne bestemme selv hva de vil. Mens jeg jobbet med snikskytterriflen, fikk jeg månen til å endre størrelse (liten, middels, stor) hver gang spilleren skjøt den.

Og her er et mysterium løst!