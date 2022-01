En av de ikoniske funksjonene til Apple Watch kan forsvinne

Mellom den første utgaven utgitt i 2015 og utgaven som eies av selskapet Levert i slutten av 2021, Apple Watch er i stadig utvikling. Det er imidlertid noen ting som ikke endrer seg, som for eksempel formen på skjermen eller å ha en krone på siden som gjør det lettere å bevege seg hele døgnet.

Imidlertid, ifølge en fersk artikkel av våre kolleger på 9to5Mac, vil denne kronen forsvinne og erstattes av en optisk sensor. Artikkelen publiserer en patentsøknad, som Apple har sendt inn til en amerikansk tjenestemann, som beskriver det som “å se gjennom den optiske sensoren for brukerinndata”.

Naviger til Apple Watch med bevegelser

I hovedsak forklarer dokumentet hvordan Apple kan bruke denne sensoren, tolke brukerens bevegelser og la brukeren få tilgang til smartklokken. Men hvorfor fjerne kronen? Dette vil selvsagt gjøre produktet mer holdbart og den optiske strukturen vil ta mindre plass.

“Brukeres bevegelser og bevegelser kan oppdages direkte av det optiske systemet til inngangskomponentene, og reduserer dermed antall bevegelige deler og gjør mer effektiv bruk av plassen inne i klokken.”, Refererer til Apples dokumentasjon.

Ikke bare det. Denne optiske sensoren kan brukes til andre funksjoner som måling av hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens eller oksygennivå.

Kanskje på Apple Watch 8

Men selvfølgelig tillater ikke eksistensen av dette patentet oss å si at Apple vil erstatte sin ikoniske krone med et optisk system. Faktisk har selskaper som Apple ubrukt åndsverk. Selv om Apple ønsker å bruke dette optiske systemet, kan implementeringen fortsatt ta mange år.

Det er imidlertid klart at Apple vil fortsette å innovere for å levere på sin nye Apple Watch. Dessuten sirkulerer det for tiden andre rykter om innovasjoner som selskapet kan foreslå i sine klokker. For eksempel, ifølge et av disse ryktene, kan selskapet utstyre Apple Watch med en sensor som er i stand til å måle blodsukkernivået. Mengden alkohol.