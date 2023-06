«En av de verste rekruttene», «en signering som aldri er sett før», «ingen vil savne ham»: Spansk presse oppfordrer Eden Hazard til å slutte

Eden Hazard og Real Madrid, det er over! Etter fire brennende år på Santiago Bernabeu, har Brineois og klubben hans kommet til enighet om å avslutte kontrakten hans, som binder ham til Real frem til 2024.

Avgangen, kunngjort i flere dager av spansk presse, ble formalisert og mye omtalt av iberiske medier denne søndagen. Og det minste vi kan si er at vår nasjon ikke er spart. I følge Marca har Eden Hazard «støvet støv av listen over de verste spillerne i Det hvite hus historie» og er nå «foran slike som Brosinecki, Kaká, Owen, Woodgate eller Robben».

Eden Hazard forlater Real Madrid: hva nå?

«Han vil ikke bli savnet i Madrid»Journalist Miguel Angel sa i en lederartikkel for Lara Marca, «Han fortjener å bli kalt en av de verste signeringene i klubbens historie.»

Den spanske avisen listet senere tallene som «dramatisk» Djevelen siden han kom til Real Madrid. Brynoise»Madrid går av med 34,7 % av kampene som er spilt eller 76 av 291 kamper.

«Han var veldig glad i sitt private Eden»

«Hazard er helt ute av form, han debuterte først i La Liga i september.»Avisen husket også å score sitt første mål mot Granada en måned senere, «Men 26. november forandret livet hans. Meuniers spark avsluttet ham.»

Journalist Tomás Roncero gikk videre i AS-avisen og sa: «Mine venner, trofaste mot den hvite mannens religion, feirer dette evangeliet (avgangen til Eden Hazard, red.anm.) som om det hadde blitt signert av Kane, Howards eller Bellingham. Han var veldig glad i sitt personlige Eden, nøt sitt komfortable liv i Madrid og vant titler som Donuts i Madrid.

Hvor mye vil Real Madrid spare hvis Hazard forlater?

«Å overbevise Hazard om å pakke bagasjen og forlate anlegget er en stor seier for lederne som slår to fluer i en smekk. Frigjør en stor del av lønnsregningen og hindre Ancelotti i å sparke en spiller som var blant de 5 beste i verden dag ut og dag inn.»Som fortsatt gjør opp sin mea culpa, legger til, «Men vi må være ærlige og innrømme at vi alle skålte for ankomsten hans siden han var en overvurdert spiller på den tiden. Skader (landsmannen Meunier ødela karrieren) og overvekt forbedret ferdighetene hans.

Før du slipper den siste spaden: «Ingen venter på deg i Madrid. Fare er alltid signaturen til det aldri sett».

«Alt som kan gå galt har gått galt»

Sportsavisen fremhevet «ødeleggelsen» av Hazards overføring i 2019 i stedet for hva den brakte. «Han ankom sommeren 2019 med utfordringen med å fylle tomrommet etter Cristiano Ronaldo. […] Og Florentino signerte ham for en fantastisk lønn […] Men realiteten er at Hazard har brukt mer tid skadet og syk enn å skinne på banen. I løpet av disse fire sesongene var han ikke på noe tidspunkt i stand til å rettferdiggjøre sin høye lønn.

Samme budskap for den store avisen El País «Alt som kunne gå galt for Eden Hazard i Real Madrid gjorde det.. En oppdagelse som i stor grad påvirket Madrid-avisen: «Som aldri før ville alle at det skulle gå bra. Men nei. Den dyreste signeringen i klubbens historie for en gutt som ønsket å spille i hvitt på Bernabeu siden barndommen, endte denne lørdagen med en skremmende uttalelse, fire år etter at det skjedde.