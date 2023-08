En av Europas vakreste stier er åpen for publikum igjen

Vi fortalte deg nylig om Italias karibiske hav som ligger i regionen Puglia. I dag tilbyr vi deg en skjult sti i Cinque Terre nasjonalpark. Dette stedet forener 5 landsbyer: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola og Riomaggiore. Det ligger langs Via del’Amore, en av de 4 delene av Centauro Azzurro, «The Blue Path» på engelsk.

«The Way of Love» har utmerkelsen av å forbinde landsbyene Manarola og Riomaggiore. Den ble opprinnelig opprettet for å hindre innbyggerne i å klatre på steinene. Denne stien har fått navnet sitt fordi mange elskere dro dit for å tilbringe et romantisk øyeblikk.

En del har vært stengt siden 2011

Men i 2011 inntreffer en katastrofe. Voldsomme jordskred gikk på grunn av kraftig regn i regionen. Fire turgåere ble skadet mens en del av stien ble vasket bort. En traumatisk hendelse for lokalbefolkningen. For et år siden, i oktober 2010, ødela jordskred deler av Cinque Terre, spesielt landsbyen Vernazza. 13 mennesker døde i denne tragedien.

Det tok to år å gjenoppbygge landsbyen. Via Del’Amore ble stengt etter disse hendelsene og ble ikke åpnet igjen før ganske nylig. Takket være et stort og kostbart restaureringsprosjekt er den berømte gangveien igjen tilgjengelig for publikum. Det er imidlertid gjort store endringer for å sikre sikkerheten og respekten til campus. Arbeidet var tidkrevende og krevde stirydding, ny stistøtte og montering av gatemøbler, alt i et utilgjengelig område.

Deler av stien har også blitt rekonstruert og forbedret over den nylig ryddede klippen. Netting ble lagt for å forhindre fallende steiner, og balustrader ble belagt for å forhindre overoppheting fra solen. En del av gangbroen åpnet for forhåndsvisninger i forrige måned, med tester som ble utført i september, med en foreløpig gjenåpning for publikum i juli 2024.

Aksjoner mot overturisme

Lokalbefolkningen frykter at Via dell’Amore vil bli overkjørt av turister. Tre millioner turister besøker Cinque Terre hvert år. For mange mennesker samtidig, spesielt i rushtiden, kan være farlig for sikkerheten i lokalene. For å motvirke dette problemet ble det besluttet å gjøre online booking obligatorisk for turister. Grupper på 30 er pålagt å ta turen med en lokal guide med en halvtimes mellomrom. Lokale innbyggere kan få tilgang til stien gratis, men besøkende må betale 5 euro. Veien vil være stengt for alle om natten og overvåket av overvåkingskameraer.

For å bestille ditt besøk online, besøk nettstedet: viadellamore.info

