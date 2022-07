En av fire biler registrert i Belgia i 2022 er en tysk premie

Optimister vil se grunn til selvtilfredshet i dette: Nedgangen i nybilsalget stabiliserte seg i juni, og registrerte en nedgang på 15,35 % sammenlignet med samme måned i 2021. I mai var utviklingen over tolv måneder 16,68 %. I løpet av årets første seks måneder var nedgangen 15,92 % sammenlignet med første halvdel av 2021, ifølge den siste statistikken fra den belgiske sammenslutningen av biler og sykkel Vibiac.

I absolutte tall gir dette 34.814 registreringer i juni 2022, mot 41.126 i fjor. I løpet av årets første seks måneder var det 195.387 nye kjøretøy, en nedgang på 37.004 sammenlignet med første halvår 2021. Produksjonsforsinkelser på grunn av mangel på halvledere og andre komponenterrefererer til Vibiac.

Når det gjelder merkene, forblir topp ti identiske med en måneds forskjell bortsett fra tiendeplassen, som går til Ford (11. i mai) på bekostning av Volvo, som denne gangen befinner seg på trettende plass seks rekorder lavere enn Opel.

Blant merkene som kun registrerte én bil i juni, finner vi Bugatti, McLaren og Lotus (- 87,50 % sammenlignet med juni 2021).

Luksus- og racingmerker fortsetter å prestere godt i løpet av de første seks månedene av 2022, med en økning på 27 % for Ferrari (90 biler), 95 % for Alpine (82 biler), 60 % for Bentley (77 biler) og 19 % for Lamborghini (37) og opp 333 % for Rolls-Royce, til 13 enheter på seks måneder.

2.222 Tesla ble registrert

På topp fem fortsetter premium tyske merker verge Plasser: BMW (1), Mercedes (4) og Audi (5). Én av fire biler registrert i 2022 bærer logoen til ett av disse tre merkene. Porsche kommer mye lenger inn, på 22. plass, men med en økning på 33 % i salget i løpet av ett år.

Det er sjelden å se god fremgang i generiske merkevarerangeringer med over 1000 registreringer. Mest bemerkelsesverdig er Toyota (7. plass) med en 32% økning i salget igjen over seks måneder, til 11 300 enheter. Det japanske selskapet ble rangert på 10. plass for hele 2021. Tesla på sin side steg 52 % til 2222 registrerte elektriske kjøretøy, inkludert 490 bare i juni måned. DS (Stellantis Group) kan kreve sterk vekst på 43,5 % til 1 487 kjøretøy. De største taperne er Jaguar (-61 %), Fiat (-51 %) og Skoda (-41 %).