En av løperne hans anklaget ham for å reise på ferie til Las Vegas i stedet for å trene, og han svarte hardt.

Patrick Lefebvre holder aldri tungen i lomma. Han beviste det nok en gang i sin ukentlige spalte for våre kolleger Nyhetsblad.

Denne uken snakket Soudal Quick-Step-sjefen om en rekke avganger i troppen sin på slutten av sesongen. «Det er for øyeblikket ni klare avganger fra Dries Tevenins som avslutter karrieren»Lefevere begynner.

Deretter fokuserte han spesielt på sveitseren Mauro Schmidt, og dro til Jaiko-Alula. «I noen tilfeller mister du ryttere som allerede har signert for et annet lag. Dette er sant i tilfellet med Mauro Schmidt.»Lefevere forklarer. «Etter verdensmesterskapet i Glasgow (6. august) forsvant han fra radaren.

Patrick Lefeveres gåte: Å styrke Remco Evenepoels nære vakt er ikke så lett…

Patrick Lefebvre anklager løperen sin for å reise på ferie uten å respektere treningsplanen hans: «Da trener Goen Belgrim spurte ham hvorfor dataene hans ikke var kryptert i treningsprogrammet vårt, svarte han at Garminen hans var ødelagt. Det ble senere avslørt at han var på en seks dager lang ferie i Las Vegas.

Schmidts harde svar

Det er klart at slike påstander raskt gikk rundt. I møte med økende kontrovers, reagerte den sveitsiske løperen sterkt ved å publisere treningsdataene sine på Strava, en app som er populær blant profesjonelle og amatørsyklister og løpere.

Selv om Schmidt var i Las Vegas, trente han fortsatt. På ruten publisert på Strava fullførte han 94 kilometer av ruten. 3t12′ er en lang reise.

Siden verdensmesterskapet har Mauro Schmid konkurrert i åtte dager med racing: Tour of Germany (5 etapper), Bretagne Classic og to Quebec Grand Prix i Quebec og Montreal.

Men uansett, Mauro Schmidt og Saudel Quick-Step ser ikke ut til å forlate hverandre på veldig gode vilkår.