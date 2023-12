En av nyttårsgjestene dine kjører beruset igjen og forårsaker en ulykke: er du ansvarlig?

Flott refleks! Men noen ganger kan en gjest som har drukket være overbevist om at han eller hun ikke har drukket for mye. «Jeg tror du må overbevise dem først om ikke å bevege seg, så hvis du må heve stemmen, hvorfor ikke?«I dette tilfellet, hvor langt kan du gå for å overbevise noen?

I resepsjonen, hjemme eller på en restaurant: Det er ikke uvanlig at en gjest vil sette seg bak rattet, selv etter å ha drukket for mye. Det er imidlertid ikke alle som har refleksene til å stoppe denne personen fra å sette seg selv eller andre i fare. «Jeg har allerede tatt nøklene fra en som drakk for mye. Det er viktig at ingenting skjer med menneskene vi elsker.«, vitner en kvinne vi møtte.

«Husk at innbyggere ikke er politifolk og ikke har noen autoritet over et individ. Nesten ingen har alkometer hjemme, og selv om noen tester positivt, kan ingen tvinge dem til å bli.«, beklaget straffeadvokat Eduard Huismans.

Hvis en full person fortsatt setter seg bak rattet, vil du neppe bli saksøkt for skaden de har forårsaket. Å stimulere sjåføren kan føre til problemer. «Hvis du vet at personen har drukket for mye og gir nøklene uansett, er det et problemVIAS-talsperson Benoît Goddard forklarer.Det har allerede skjedd at en dommer vil holde noen ansvarlig for å gi nøklene til en som har drukket«.

Nylig ble en kvinne bøtelagt med 8000 euro etter at hun ga nøklene sine til en fyllekjører som deretter kjørte på og drepte en syklist.