En av seks unge belgiere er klar til å bli et «finansielt muldyr»

Å spørre «Ville du gitt bankkortet og PIN-koden til noen andre?«, 7 % «Ungdommen svarte»Ja, hvis noen virkelig trenger det«, Og 10 % «Ja, hvis noen spør om en god grunn«. På den andre siden, 22 % Unge mennesker vet ikke hva et muldyr er.

Hva er et pengemuldyr?

Kriminelle bruker muldyr primært for å hvitvaske penger. De setter inn penger som er ulovlig oppnådd gjennom nettsvindel på ofrenes kontoer, overfører raskt disse pengene eller gjør et kontantuttak. Svindlere utsetter seg dermed for mindre risiko, som delvis bæres av muldyr.

Hva er løsningene?

Med denne studien ønsker Febelfin å varsle deg, men også minne deg på at en bankkonto er en personlig konto og at du bør beholde den for deg selv. Og spesifiser detSkruppelløse rekrutterere bruker sosiale nettverk for å finne målene sine, men ikke bare det. De drar også nytte av fysiske rom, for eksempel campus, barer og andre steder å sosialisere«. Årvåkenhet er derfor viktig, både på nett og i det virkelige liv. Hvis du er bekymret, anbefaler vi deg å kontakte banken din, sperre kortet ditt og kontakte politiet.

For første gang besøker Forbundet dessuten skoler, høyskoler og universiteter for å øke bevisstheten om problemet og distribuere undervisningsmateriell. Under en av disse demonstrasjonene, som vi deltok på, ga spesielt Viblevin eksempler på muldyrrekruttering. «En kriminell tilbød en ung mann € 200 i bytte for å bruke bankkortet hans«, forklarte en Febelfin-representant.Den unge mannen takket ja, og ble deretter bedt om et nytt kort. Han nektet, ble truet og endte opp med å bruke lillebrorens kort uten at han visste det«.

Gjennom denne bevissthetskampanjen håper Viblevin å redusere antallet og eliminere fenomenet pengemuldyr.