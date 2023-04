En avgjørende Thorgan Hazard gir PSV den nederlandske cupen! – Hele fotballen

De røde djevlene trakk lagene like etter at de kom inn, før de omsatte en straffe i straffesparkkonkurransen.

Coupe de France-finalen lørdag kveld, den belgiske cupen søndag ettermiddag og Nederland-finalen søndag kveld. Ajax Amsterdam møter PSV Eindhoven på Kuip de Feyenoord for en plakat som holdt alt løftet mellom de to beste i mesterskapet.

På slutten av første periode var det ajasittene som tok kontrollen med et selvmål av Brantwyth (1-0, 43.). Lastet for åtte minutter siden i stedet for en viss Johan Bagayoko, Thorgan Hazard Han gjenvant pariteten midtveis i andre periode ved å reagere for mye på forsvareren sin. (1-1, 67.).

Begge lag avgjør deretter i straffesparkkonkurranse. Thorgan Hazard scoret sin straff, Fabio Silva Scoret det avgjørende målet og PSVs 11. nederlandske cup, nummer to på rad. Et nøkkelmedlem i starten av sesongen, Yorbe Vertessen Han vant også konkurransen.