En båt som fraktet biler tok fyr: mer enn 1000 Porscher, Bentleyer og Lamborghini vil sannsynligvis bli ødelagt!

Denne torsdagen tok Felicity Ice, et panamansk-flagget skip i 2005, fyr utenfor den portugisiske øygruppen Azorene, mer enn 1600 kilometer fra den europeiske kontinentalkysten. Og med avgang fra den tyske havnen Emden 10. februar, skulle den etter planen ankomme den amerikanske kysten den 23. denne måneden neste onsdag. Den portugisiske marinen og andre nærliggende skip reddet de 22 besetningsmedlemmene.

Porsche, Bentley, Lamborghini…

Båten måler 198 meter i lengde og 32 meter i bredden, og er en båt spesielt utstyrt for å frakte kjøretøy (roll-on, eller “roll-over” i terminologi). Den ble leid på tidspunktet for tragedien av en logistikkunderleverandør til Volkswagen Group. I broene: mer enn 1100 Porscher, 189 Bentley, men også Lamborghini, Audi og Volkswagen ID.4, Artons og Golf GTI. Totalt 3.965 kjøretøy fra den tyske bilgiganten var om bord, ifølge en intern Volkswagen Group-e-post innhentet av Bloomberg.

Store forsinkelser i fremtiden

Hvis opprinnelsen til katastrofen ikke er fastslått, akkurat som kjøretøyenes nøyaktige tilstand, har de involverte produsentene allerede tatt ledelsen. For eksempel har tidligere Porsche-eiere mottatt en melding på Track Your Dream Drive-appen som lar dem følge bilens fremgang i sanntid til forhandleren. Den amerikanske filialen kunngjorde, via en pressemelding, at den “støtter sine kunder og forhandlere så godt de kan for å finne løsninger,” og oppfordrer interesserte til å kontakte agentene deres.

Uansett bør dette ikke være Volkswagen-konsernets sak, spesielt i denne perioden når mangel på elektroniske komponenter allerede påvirker produksjonsratene og forsinker leveringstiden.