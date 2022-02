En belgier, en global skikkelse i bilverdenen, stemmer for 2022!

Denne belgieren er Luc Dunkerolek, Executive Vice President of Design og Executive Director for Hyundai Motor Group, eller Vice President of Design for Hyundai-Kia Automotive Group.

“Hr. Donckerwolke ble valgt av juryen fordi han var ansvarlig for utformingen av flere svært innovative nye modeller, inkludert Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60 og Kia EV6, som ble lansert i løpet av det siste året. I tillegg til restomoden Pony og utstillere hedrer arven etter Mr. Donckerwolke. Den store koreanske bilen som ofte blir oversett.» sier juryen i sin pressemelding.

Før stillingen i Sør-Korea, lærte Luc Donckerwolke spesielt sine ferdigheter innen Volkswagen Group, spesielt hos Lamborghini hvor han signerte med Murcielago og Gallardo. Han begynte i Hyundai-Kia i 2016, først som designsjef, og signerte spesielt på Genesis, før han tok ansvar for designkommunikasjon.

“Jeg har jobbet med mange selskaper og merker gjennom min karriere, og jeg er glad for anerkjennelsen som Hyundai, Kia og Genesis har fått. Det er en sann gjenspeiling av innsatsen til alle ansatte, forhandlere og partnere i Hyundai Motor Group som har jobbet utrettelig for å utvikle en robust portefølje av attraktive og kvalitetskjøretøy. Relevans for salg i mer enn 200 land rundt om i verden.” Vinneren kommenterte.

Donckerwolke kjørte med 5 andre finalister: Shailesh Chandra “General Manager of Passenger Car Business Unit” hos Tata Motors; James Jay Reese og Paul Martin, skapere og utøvende produsenter av Netflix-serien «Formula 1: Drive to Survive»; Tadge Jochter, utøvende ingeniør for den nyeste Corvette; og Linda Zhang, sjefingeniør for Ford F-150 Lightning, det elektriske alternativet til den populære amerikanske pickupen.