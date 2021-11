En belgisk aktivist ble spionert på

For noen måneder siden ble en studie publisert 17 Federation of International Media Pegasus-programvaren, designet av det israelske selskapet NSO, gjør spionasje mulig 180 journalister, 600 politikere og 85 menneskerettighetsaktivister. Denne tirsdagen snakker denne magasinjobben om ham igjen: ifølge våre kolleger Kveld, Vil bli et offer for en ny belgisk spyware.

Han var ikke den første belgieren som ble spionert på: Telefonene til Charles Michael og faren Louis var allerede avlyttet. I dag er han aktivist Uavhengigheten til Vest-Sahara ble okkupert av Marokko. Basert i Limburg deltar Maliha El Mahjoub, som ble belgisk statsborger i 2017, i en koalisjon for å forsvare menneskerettighetene i det omstridte området.

Den unge aktivisten, som nå sier at han var “sjokkert”, sier at han oppdaget noe “rart” mens han manipulerte smarttelefonen sin. «Jeg sjekket e-postene mine og la merke til hva som ble merket som lest [alors que je ne l’avais pas ouvert]”.

⁇ Les mer: Global spionsak mot Pegasus, journalister og aktivister: Hvordan fungerte det? Hvem bryr seg? Hvordan fant vi ut det?

I begynnelsen av november bestemte han seg for å overlevere mobiltelefonen til Amnesty International Laboratory, som, som en påminnelse, gjennomførte analyser og samarbeidet i en omfattende etterforskning. Konklusjon: Foreningen opplyser at det faktisk er spor etter Pegasus-spyware på Maliha El Mahjoubs telefon.

I rundt ti måneder ville han ha blitt hørt og satt på bakken. “Det er et sjokk fordi jeg ikke vet hvordan programvaren fungerer. Ifølge noen rapporter registrerer den alt og hele tiden.”, Forteller aktivisten som vurderer å ta rettslige skritt for å avsløre sitt personlige liv.

Ifølge ham var det de marokkanske hemmelige tjenestene som forsøkte å lytte til ham. Ambassaden vi kontaktet husket imidlertid at den alltid hadde avvist disse påstandene som definert. “Løgner” Og “Ingen skade fra alle stiftelser”.

Marokko sendte også inn en klage i juli mot media for spredning av informasjonen.