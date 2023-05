En belgisk by er kåret til det beste stedet i Europa for en Erasmus

«Det europeiske Erasmus-målet for 2023» ble publisert i begynnelsen av april.Erasmus GenerasjonsgruppeEn internasjonal konferanse arrangert i Romania og som samler Erasmus-alumner og nøkkelaktører innen høyere utdanning og internasjonal mobilitet.

Hovedstaden i Øst-Flandern tok førsteplassen blant andre finalebyer: Padua (Italia), Toulouse (Frankrike), Valencia (Spania) og Wien (Østerrike). Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle belgiske studentbyer er med i konkurransen!

«Vi har blitt valgt til det beste stedet av EU-kommisjonen og representanter for ulike internasjonale studentforeninger”, jubler Frederik De Decker, leder for internasjonale relasjoner ved UGent.

En varm velkomst

Hvis Kent velges, er det, Forklarer VRTPå grunn av «den utmerkede erfaringen rapportert av tidligere Erasmus-studenter, det gode samarbeidet mellom universitetet, høgskolene, byen og den internasjonale studentforeningen».

«Vi er absolutt forpliktet til å gi studentene en god velkomst og presserende spørsmål som overnatting. Å finne overnatting i Kent er heller ikke lett for internasjonale studenter.

For å takle boligmangelen leide universitetet i Ghent hotellrom og leide også overnatting i Brooks. Til tross for alt sørger institusjonen for at det fortsatt er rom for å ta imot flere utenlandske studenter. «Gent tar imot 1500 Erasmus-studenter hvert år. De er kanskje litt flere.»Frederik De Decker bekreftet.

Utenlandske studenter kan i alle fall stole på universitetets velkomst, men i ESN-nettverket (Erasmus Student Network), som hjelper til med å integrere unge mennesker som kommer til Belgia som et alternativ.