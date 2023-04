En bilist påkjørte fotgjengere i Nord-Frankrike: ti skadde, inkludert fire i en «fullstendig nødsituasjon»

En forferdelig tragedie har skjedd i byen Berg i Nord-Frankrike. En bilist mistet kontrollen over kjøretøyet sitt og traff mer enn et dusin mennesker i Pas-de-Calais, en liten by kalt La Voix du Nord, mens feriestedet var vertskap for internasjonale dragesamlinger.

Ved første melding ble ti personer skadet; inkludert fire i absolutt hastverk. Brannvesenet sa at de fire var kvinner på 40, 52, 75 og 82 år. To av dem ble fraktet til Lille universitetssykehus, mens de andre ble brakt til Rong-du-Fliers sykehussenter. Flere ressurser ble utplassert på stedet: 63 brannmenn, 28 sivilforsvarspersonell, tre SMUR-team og to helikoptre ble utplassert. I følge La Voix du Nord var den involverte bilisten en septuåring som kjørte et utstyrt kjøretøy. Han skal ha tuklet med kontrollene på kjøretøyet sitt. Påtalemyndigheten i Boulogne-sur-Mer har åpnet etterforskning. Ordfører og varaordfører i Berg kom til stedet og bekreftet at det faktisk var en ulykke. «Jeg så en blå bil. Jeg hørte folk skrike. Jeg så en barnevogn på bakken og jeg så folk løpe for å stoppe bilen.»Et vitne fortalte våre kolleger fra La Voix du Nord.