En blekksprut-skuespiller forårsaker en skandale etter en video igjen i Thailand: “Jeg er amerikansk, jeg gjør hva jeg vil!”

“Han dukket opp fra ingensteds og snublet uten noen forlegenhet,” sier Jeffrey Giuliano, som filmet den skrikende scenen ved en supermarkedskasse i Pattaya.

Denne videoen fra 2017, publisert av Daily Mail, viser skuespilleren spinne og bli sint etter protester fra thailandske kunder. «Fan deg!, blekksprutstjernen spiller sånn. Jeg er en amerikaner, jeg gjør hva jeg vil, vi er verdens konger. Når Jeffrey Giuliano legger merke til at noen filmer seg selv, sier han: “Ikke skrem meg med dette kameraet, jeg er en skuespiller.”

Ikke bare kontroversen om hans ankomst: “Han er riktig for røvrollen”

På sosiale nettverk tar det ikke lang tid før internettbrukere blir sinte. “Hvordan kan denne mannen være en skuespiller?” Det spør en internettbruker. “Ikke rart de ansatte ham. Han er perfekt for røvrollen,” klarte en annen. Eller: “De trengte ikke å gjøre en forestilling for ham. De la en maske på ham og lot ham gå inn i studio.

Den 68 år gamle New York-skuespilleren var ikke på sitt første forsøk. Jeffrey Giuliano har allerede blitt mye kritisert for å ha lansert en YouTube-kanal som promoterer en datingside som spesialiserer seg på thailandske kvinner. I Videoene hans, Han beskriver thailandske kvinner på en enhetlig og homogen måte. For ikke å snakke om at han allerede er anklaget for å ha stjålet bryllupsbildene til John Lennon og Yoko Ono. Skuespilleren forsvarte seg med å si ja “Jeg har lånt bildene” For en selvbiografi – veldig kontroversielt John Lennon: Lennon i USA: 1971/1980– Han skrev om The Beatles.