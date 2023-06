En Bluesians inspirerende tur til Norge etter en motorsykkelulykke

5000 km er en reise. Spesielt til fots. Men hvis historien til Arthur Hallo slutter der, er det ikke annet enn en flott historie. «Hvordan kunne jeg ha fått denne elendige ideen,» undret den unge mannen ironisk, mens han pakket seg inn i hullet morgenen da han dro. Men for alt i verden ville han ha latt dette eventyret slippe unna. I løpet av få minutter, denne søndagen 5. februar, ble det bestemt at han skulle gå fra hjembyen Blauwe for å bli med til Nordkapp i Nord-Norge. «Jeg håper å reise dit innen 13. september, som er bursdagen min. La oss si at jeg starter trettiårene med et nytt eventyr. En inspirerende historie

I vesken hans minner et lite bretonsk flagg i dårlig forfatning ham om hjemmet. Etter en fire og en halv måned lang reise kom endelig blueseren på norsk jord. — Jeg krysset grensen for halvannen uke siden. 136 dager med vandring og mange møter. «For det meste sover jeg med folk jeg møter eller samhandler med gjennom CouchSurfing*-appen». Raskt løsnet tungene. Alle stiller sine egne spørsmål for å lære mer om andres kultur eller deres liv. Arthur har ting å si fra toppen av sine 29 år.

I 2012, et offer for en motorsykkelulykke på veien mellom Hennepont og Blueway, endret livet hans seg. «Jeg lå i koma i en uke, jeg fikk hoften av ledd, jeg brakk armen,» lister gutten opp, som ikke husker den første måneden etter ulykken. Selv om de er ute av skogen, har kampen bare så vidt begynt: «Legene er ikke sikre på at jeg kan gå igjen». Så i dag nyter han disse kilometerne. Han hadde hatt glede av sine tidligere reiser til New Zealand, Canada eller Tyrkia. «Jeg sier ofte at historien min er inspirerende. » READ Skammelig dekning og norsk løsning Et ønske om inspirasjon

Når jeg tenker på det, ville Arthur også ha elsket å høre noen motiverende historier. Litt tro, når du er en fange av din egen kropp. Etter en første fase med rehabilitering ved Beaulieu-klinikken i Rennes, ble den unge mannen overført til Kerpape-senteret. Men ikke alt går som han vil: «Vi har nådd slutten og fysioterapeuten min fortalte meg at ingenting er mulig for meg». Så han forlot senteret, med et slappt ben, krykker i hånda og moral i sokker. «Bortsett fra min familie og venner, har jeg ingen støtte. Det hadde vært flott for meg å høre historiene til tidligere pasienter som gikk bra.» Ti år senere er Arthur «gå, løpe og smertefri». Han krysser til og med verden med store skritt. Denne turen er også en måte for ham å oppmuntre de som trenger det. «Jeg ønsker å kommunisere med pasienter og gi min erfaring videre til dem», planlegger han. Og kanskje skal vi si at han så Aurora Borealis? — Jeg har frist til 15. november. Datoen han måtte være i Frankrike for pre-op-avtalen: «Vanligvis den siste! »

*CouchSurfing er en app som tilbyr en midlertidig og gratis, person-til-person overnattingstjeneste.