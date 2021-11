En boosterdose for alle voksne i Norge, obligatorisk vaksinasjon for personer over 60 år i Hellas

Hellas gjør vaksinasjon obligatorisk for personer over 60 år

Den greske statsministeren Griagos Mitsotakis sa tirsdag at koronavirusvaksinasjon var obligatorisk for de over 60 år fordi han ba om flere restriksjoner på spredningen av Govt-19.

– Grekere over 60 år må få sin første vaksinasjon innen 16. januar, sa statsministeren i en uttalelse til regjeringen.

“Vaksinasjon for dem er nå obligatorisk,” sa han.

Flyttingen har ennå ikke blitt tatt opp til avstemning i parlamentet, men lovgivere forventes å godkjenne den.

Mer enn 500 000 grekere over 60 år nekter fortsatt vaksinen, og kommer ofte til sykehuset og «forhindrer behandling for andre alvorlige sykdommer», sa Mitsotakis.

De som fortsatt nekter å la seg vaksinere vil måtte betale en bot på 100 euro i måneden, sa han.

“Dette er sikkerhet, ikke straff,” sa Mitsotakis.

Vaksiner, testing og sosial ekskludering er «svaret, ikke låsen», la han til.

Når høytiden nærmer seg, har regjeringen motarbeidet oppfordringer fra helsepersonell om ytterligere sikkerhetstiltak og bevegelsesbegrensninger, også blant de som er vaksinert.

Epidemien har tatt livet av mer enn 18.000 mennesker i Hellas, hvor dødstallet steg kraftig i november. Det er mer enn 650 intensivavdelinger i landet.