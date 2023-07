En bot på 15 millioner euro for BNP Paribas Fortis

Banken spesifiserer, i en reaksjon levert på mandag, at undersøkelsen fra nasjonalbanken (BNB) gjelder perioden før juni 2019, og at «de indikerte manglene er løst i mellomtiden».

BNPP Fortis hevder at manglene på det tidspunktet «ikke hadde noen negative konsekvenser for kunder eller tredjeparter, som bekreftet av BNB i sin avgjørelse».

I bekjempelse av hvitvasking tilpasser bankene sin interne virksomhet til endrede regelverk for å utøve aktsomhetsplikt. Resultatene av studien fokuserte på «risikotilnærmingen knyttet til systemet for å overvåke kundetransaksjoner og oppdage atypiske transaksjoner».

Banken har siden den gang fulgt en omfattende utbedringsreise med sikte på å styrke prosedyrer, systemer og interne kontrolltiltak for å forhindre hvitvasking. Banken vil fortsatt arbeide for å stille de høyeste standarder for bekjempelse av hvitvasking og å bidra aktivt til sikkerheten til det finansielle systemet», konkluderte bankinstitusjonen.

AG og BNP Paribas Fortis er offisielt nye aksjonærer i Touring