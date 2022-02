En bulgarsk MEP hyller nazistene i semifinalen i Europaparlamentet (video)

Angel Zambaski, et medlem av den euroseptiske gruppen ECR, klatrer opp utgangstrinnene til halvsykkelen, og bare sekunder før avgang snur han seg rundt og strekker ut høyre hånd foran seg, som man kan se i videoen av debatten. Nettstedet til Europaparlamentet.

“Vi vil aldri tillate deg å fortelle oss hva vi har å si og hva vi skal gjøre. Lenge leve Bulgaria, Ungarn, Urban, Fidesz og Europa av nasjonale nasjoner,” hadde den folkevalgte representanten for det bulgarske nasjonalistpartiet VMRO tidligere erklært. På halvsykkelbordet.

Han beskrev EU-domstolens kjennelse som «motbydelig» på Twitter, og bekreftet en mekanisme som ville tillate at europeiske midler ble underslått på onsdag, fant brudd på loven, og Budapest og konkurrerte. Warszawa.

Visepresidenten for Europaparlamentet, italienske Pina Piccierno, ledet diskusjonen, og kunngjorde at selskapet ville “sjekke med kameraer hva som skjedde på denne halvsykkelen for å se om det fantes en hei fascist”.

“Vi vil ikke akseptere fascistiske gester og symboler på noen måte. Hvis dette skjer, vil det være svært alvorlig og sanksjoner vil bli tatt,” advarte han.

Clement Beyonc, den franske utenriksministeren for europeiske anliggender som var en del av Frankrikes EU-formannskap, reagerte på Twitter og sa at gesten var «bakvaskende og opprørende». Den franske delegasjonen til sentralistgruppen Renew Europe oppfordret Roberta Metsola, president i Europaparlamentet, til å «handle».

Prosedyrereglene til Europaparlamentet sier at MEP-medlemmer skal avstå fra «enhver upassende oppførsel» og «enhver støtende kommentar». Ved manglende overholdelse av disse reglene kan tillatelsen spesifikt knyttes til deltakelse i stortingsbehandling eller godtgjørelser.