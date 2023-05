En by, tre klubber: Dykk inn i Brussels fotballhistorie (lang form)

Til dags dato er den farligste kandidaten ingen ringere enn Union-Saint-Guillois. Etter å ha gått glipp av tittelen i fjor, er St-Guillois på vei mot en 12. tittel denne sesongen. For det må de gjøre det bedre enn Genk og Antwerpen, sistnevnte leder dansen med et lite poeng.

Denne sesongen tillot Unionen å returnere til Europa etter 58 år. Mer enn bare et triumferende comeback. Etter så vidt å ha gått glipp av kvalifiseringen til Champions League, kunne Unionistene stå opp mot de store europeiske navnene, da Union sikret historisk kvalifisering til Europa League med 13 av 18 poeng foran Berlin, Praha og Malmö. De gule og blå klarte å gjenta bragden mot Union Berlin før de gikk ut i kvarteret mot mye utskjelt Bayer Leverkusen.

Ingenting er imidlertid en selvfølge, og for å bygge videre på suksessen i fjor, måtte unionistene forholde seg til et noe nytt lag. Med tapet av Kaoru Mitoma og Deniz Undav, som begge returnerte til Brighton, Kasper Nielsen flyttet til venstre for å styrke de forsvarende mesterne Brugge, samt trener Felice Mazzu, som symboliserte Unions retur til toppen før han flyttet til naboene Anderlechtois, har Union ikke mistet sjarmen.

Karel Gerrards klarte å holde laget på toppen, og stolte på ledere som Duma, Burgess eller Laposin som allerede var der i fjor. Men Gerrard var i stand til å stole på veldig flinke folk. Blant dem, en annen gullkorn rett fra Brighton, Simon Atingra. Den 21 år gamle ivorianeren har vært klubbens beste spiller denne sesongen, med 11 mål og 9 assists i alle konkurranser, selv om han forventes å returnere til klubben sin på slutten av sesongen.

På disse sidene kan Adingra regne med en overraskende alliert, Victor Boniface. Kjøpt fra nordmennene Bodo/Klimt for €2 millioner, har den nigerianske giganten vist seg avgjørende ved flere anledninger. En rekord med kvalitetsprestasjoner i Europa League, Boniface fikk kallenavnet Mr. Europe fra disse supporterne.

Den tredje nøkkelspilleren i dette unionslaget er Teddy Duma. Den maltesiske kapteinen spiller mindre enn disse vennene, og vet hvordan han skal være avgjørende for å score og tjene lagkameratene. Det var utvilsomt denne enheten som gjorde at Unionen kunne spille om tittelen for andre sesong på rad.