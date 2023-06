En bygning kollapser i Paris og forårsaker flere alvorlige skader: Hovedforutsetningen er at fire personer er involvert

Gérald Dormanin rapporterte at fire personer ble alvorlig skadet i sitt hovedprosjekt og 33 andre ble lettere skadet da en bygning kollapset i sentrum av Paris onsdag. «Det var ingen advarsel før dette utbruddet. Vi vet ikke opprinnelsen.» I denne forbindelse sa innenriksministeren under en pressekonferanse på stedet.

Rundt klokken 16.50 ble det hørt en kraftig eksplosjon.

Ifølge Florence Berthoud, ordfører i 5. arrondissement, var hovedbygningen som ble berørt en privat moteskole ved siden av det tidligere militærsykehuset Val-de-Grace. Ifølge byråden spredte lyden av en «veldig høy» eksplosjon seg «en del av bydelen». AFP meldte at vinduer ble blåst ut mer enn 400 meter fra bygningen.

«Omtrent klokken 16.50 hørte vi en høy eksplosjon og vi kom oss ut og fant raskt ut at American Academy-bygningen var i brann og kollapset.», kunngjorde generalsekretær for katolsk utdanning Philippe Delorme ved BFMTV, hvis campus ligger innenfor omkretsen. American Academy-bygningen ligger rett over gaten, sa han. Flere vitner intervjuet av AFP sa at de hørte en «enorm eksplosjon».