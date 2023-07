En dårlig kopi av The Last of Us er til salgs på Switch

Hvis du har gledet deg til oppfølgeren til The Last of Us Part 2, her er en «kopi» for å hjelpe deg å vente. Den selges på Nintendo Switch.

The Last Hope: Dead Survival er historien om en mann som fører en ung kvinne til sikkerhet i en apokalyptisk verden full av zombier. Minner deg om noe? Det er normalt, det er banen for et nytt spill utgitt på den britiske Nintendo eShop, og det stjeler The Last of Us.

Mest kjent for sin nylige HBO-serie, The Last of Us har vært en av de viktigste franchisene de siste ti årene. Så det er ingen overraskelse at noen ønsker å ri på denne suksessbølgen, men det er et gap som få våger å krysse for å stjele spillet derfra.

«Spillets fartsfylte atmosfære forsterkes av dets detaljerte bilder, urovekkende lyddesign og en gripende historie som utspiller seg mens du skrider frem.», som promoterer spillets eShop-side, og selges for £0,99 frem til 13. juli. Som du kan forestille deg, var Naughty Dog langt fra standarden den fikk, og tittelen overlevde ikke mer enn en uke på Nintendo Store.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.