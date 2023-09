En dårlig overraskelse for investorer som allerede har solgt sine statsobligasjoner

Det er klart at den ennå ikke nyter godt av den midlertidige reduksjonen i forskuddstrekk. Dette er av den enkle grunn at loven ennå ikke er vedtatt. Noen statsobligasjonseiere la merke til dette da de bestemte seg for å selge statsobligasjonene sine noen dager etter at de tegnet dem. Men den ubehagelige overraskelsen har begrenset innvirkning, ettersom den forholdsmessige renten diskontert med 30 % bare dekker noen få dager.

Det gjenstår å se når loven blir vedtatt. Fra finansministerens side, Vincent Van Petegem (CD&V), forklarer vi ganske enkelt at «Den parlamentariske agendaen er ennå ikke fastsattMerker også at Statsrådet ga grønt lys. Derfor kan vi konkludere med at hovedhindringen for å stemme er fjernet.

Statlig kupong er bra, men det er bedre! Som en avkastning på mer enn 3 % netto…

Usikkerhet

Dette fjerner imidlertid ikke fullstendig tvil om den «privilegerte» statusen til disse statsobligasjonene. Vi vet at bankfolk mener det er en form for skattediskriminering sammenlignet med terminkontoer som er diskontert med 30 %. Det virker imidlertid usannsynlig at de vil utfordre dette overgangsregimet for konstitusjonsdomstolen gitt fritaket for kildeskatt (opptil € 980 i renter) som sparekontoen drar nytte av.

I andre mulige, men usannsynlige, tvistesituasjoner kan EU-kommisjonen avgjøre at denne reduksjonen i kildeskatten er fordelaktig for den belgiske staten og ilegge en bot. Et annet scenario: En utenlandsk bosatt som ønsket å abonnere på produktet tar rettslige skritt og påstår diskriminering. «Denne risikoen er lav, men ikke null.«, forklarer advokaten.

Fra Van Petegem-regjeringens side har vi alltid gjort det klart at det ikke er noen risiko.