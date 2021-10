En del av Frankrike og Italia forlater Brussel “mørkerød” grønn på ECDC -kartet

Nord- og sørvest -ECDC i Frankrike har gått tilbake til “grønt” på kartete Europeisk senter for sykdomskontroll og forebygging gir informasjon om virussirkulasjon i forskjellige deler av Europa for reiseråd. Dette gjelder også mange deler av Spania og Italia. Den lange “mørkerøde”, veldig høy trafikk, har kommet ned på et nivå i Brussel -klassifiseringen.

Derimot er Øst -Europa stadig mer rødt, mørkt rødt, spesielt i Romania og Latvia.

En klassifisering for reiser, men …

L ‘ECTC Den utgir et kart over Europa hver torsdag basert på antall infeksjoner og prosentandelen positive tester de siste 14 dagene. Den tilbyr fire farger som spenner fra grønt til mørkerødt til oransje og rødt.

Sammenlignet med forrige uke har Brussel endret seg fra “mørkerød” (mer enn 500 forurensninger per 100 000 mennesker på 14 dager) til “vanlig” rød. Walonia er fortsatt i denne staten, mens Flandern er oransje.

Mange deler av Frankrike, Italia og Spania har vendt tilbake til “grønt” som bevis på en nedgang i virussirkulasjonen i Europa.

I prinsippet tillater fargekoder EU -landene å pålegge betingelser som obligatorisk isolasjon eller negativ testing.

Faktisk gjør de fleste nå reiser med helsepass betinget, uavhengig av situasjonen i landet.