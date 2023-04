En deltaker ble berørt av en tragisk hendelse under filmingen, som nesten tvang ham til å droppe alt!

Under et intervju avslørte Pedro (40), en tapetserer-dekoratør som er 79 % kompatibel med Jefferson (31), at han ble preget av en dramatisk hendelse under innspillingen. Denne begivenheten stilte spørsmål ved hans deltakelse.

Som skuespiller på Instagram, gikk Pedro med på å delta i bryllupet ved første blikk. Under filmingen vurderte hun imidlertid å slutte i showet. Kort tid før varselet til moren hans ». Tragedien rammer familien hans og faren dør under opplevelsen. Denne fristelsen får ham gjentatte ganger til å stille seg selv spørsmålet om å forlate showet. Til slutt bestemmer han seg for å fortsette eventyret til Gift ved første blikk og stoler på ekspertene Estelle Dossin og Gilbert Bou Jouté. Vi ønsker et flott møte som lar oss vende oss til ham i disse vanskelige tider.

Gift ved første blikk har en smertefull fortid

Pedro har gått gjennom tøffe tider i kjærlighetslivet. Hun led av utroskap og datet til og med en narsissistisk pervers i nesten tre år. Disse opplevelsene påvirket ham dypt og endret selvtilliten hans. Til tross for disse vanskelighetene er han imidlertid fast bestemt på å finne kjærligheten, så han bestemmer seg for å delta i ekteskapet ved første blikk.

Men kjærlighetslivet hennes var ikke det eneste som var turbulent. Pedro hadde også problemer med faren, noe som førte til et fullstendig sammenbrudd i forholdet deres en stund. Men da faren ble syk, bestemte Pedro seg for å legge forskjellene deres til side og holde seg ved hans side. I flere måneder tok hun seg av sin syke far, og dette gjorde at de kunne fornye forholdet. Selv om det var en vanskelig tid, gjorde de enkle og kjærlige øyeblikkene de delte deres forsoning desto mer verdifull.

Under disse rettssakene oppdaget Pedro også seg selv. Han forstår at livet er fullt av utfordringer, men med utholdenhet og besluttsomhet kan disse utfordringene overvinnes. Dermed er han villig til å gi seg selv en ny sjanse i kjærlighet og være åpen for alle muligheter som kommer hans vei.