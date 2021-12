En designmangel er gjenstand for gruppesøksmål

Apple er gjenstand for et nytt gruppesøksmål i USA. Årsaken er at en feil i batteriet ikke er uten risiko for brukeren.

Kutte risikoer

Faktisk, ifølge dokumenter sendt til det amerikanske rettsvesenet, Apple er klar over risikoen, Men sies å ha fortsatt å bruke samme design og Apple Watch-modeller gjennom årene.

“Til tross for at de visste at batteriet plutselig kunne hovne opp, tildelte ikke selskapet nok plass inne i Apple Watch. Utvider seg fritt uten å påvirke skiven Det er ingen innebygd beskyttelse for å hindre kontakt med skjermen og/eller skjermens ansikt”, Kan leses i klagen.

I tillegg svulmer batteriet “Apple Watch legger betydelig press på skjermen, Får skjermen til å koble fra, spre seg og/eller sprekke. Når dette skjer, avslører den sine skarpe kanter og funksjonssvikt og/eller Skader På grunn av utilsiktet fysisk kontakt med skjermen løsnet, ødelagt eller sprukket.”