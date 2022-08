En Diablo Immortal-spiller bruker $100 000 og er nå så kraftig at han ikke finner et spill.

Innholdsskaper jtisallbusiness har kontaktet Blizzard for å be om refusjon.

Diablo Immortal hoper seg stadig opp million. Vi snakker ikke bare om pengene som er generert siden lanseringen i begynnelsen av juni, men også antall nedlastinger. Blizzards tittel har imidlertid blitt snakket om flere ganger for å ha samlet inn millioner av dollar for sin mikrotransaksjonssystemsom bringer oss til en bruker som bestemte seg for å bytte $100 000 Og til alles overraskelse viste det seg å være en forferdelig avgjørelse.

innholdsskaperen jtisallbusiness Han la ut en video på YouTube-kanalen sin der han forteller om opplevelsen hans av å sette så mye penger i spillet og utover å være en utgift som mange av oss ikke engang kunne forestille seg, ser det ut til at det ga karakteren hans en slik kraft at Diablo Immortal . Matchmaking-systemet ble så kraftig at han var i stand til å bruke karakteren sin i spillet for første gang. du kan ikke finne en rival som passer deg.

Det er derfor, som du kan se i den innebygde videoen ovenfor, jtisallbusiness kontaktet Blizzard for å motta refusjon. Utvikleren sier han er klar over situasjonen, men ingenting har endret seg for innholdsskaperen de siste dagene: «Jeg kan ikke gjøre de tingene jeg brukte penger på denne karakteren for, og jeg har ikke en tidslinje». for når ting vil bli fikset, eller selv om de vil gjøre det fordi jeg er den eneste spilleren i verden med dette problemet.

Utover dette dilemmaet, som bare påvirker én bruker, har Diablo Immortal også fått kritikk for en feil i Battle Pass som hindrer spillerne hans i å samle erfaringspoeng. Så noen hevder har mistet millioner av XP de siste ukene på grunn av feilen.