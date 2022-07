En direkteflyvning fra Bordeaux til Norge er mulig for €60!

Det norske selskapet Norwegian etablerer seg i Frankrike for å introdusere landet sitt for flest mulig og innbyggerne i Bordeaux er blant de heldige med en Bordeaux-Oslo-flyvning. Vi forklarer deg hvilke dager som har de beste prisene. Ha en fin reise!

fra 16. juniflyplassen Merignac Og det erOslo Tilknyttet norsk selskap Norwegian. Lengre Tre direktefly per uke Koble sammen Porto og Norge via Ca 3 timer. Dette nye målet, selv om det ikke anbefales å være for forsiktig, er en Meget god merverdi.

© Norges byer og landsbyer er ofte nær vann og veldig stille – Pixabe

Egentlig er det skandinaviske landet vurdert Et av de vakreste landene i verden. Takk for det fjorderHans fjellOg hans Snø er naturligLandet forsikrer deg Udødelige bilder og minner. Tilsynelatende noen Varme kilder De venter på deg der.

Norge er også rangert 5. lykkeligste land i verden. Befolkningen er veldig Vennskap med fremmede Finn det beste Skandinavisk livsstil. Du vil forstå hvorfor vi eksisterer 20Th Torget.

© Bordeaux-Oslo er kun tre timers flytur unna, et fristende tilbud for de som vil se nordlyset – Pixabe

Vær oppmerksom på den valgte dagen for flyvninger fra Bordeaux-Oslo

også Tre flyvninger per uke Planlagt, vi råder deg tirsdag Hvem har Beste avgangstilbud (inkludert en til 60€). På den annen side koster inntektene mer etter hvert som gjennomsnittsprisen utvikler seg Mellom 70 og 300 €. Imidlertid vurderes Mars Billig dag.

Foruten Bordeaux betjener selskapet fem andre byer (Paris CDG, Ajaccio, Nice, Montpellier, Bastia). Det er mer av alt 270 internasjonale destinasjoner Planlagt hele sommeren. Flere episoder med hetebølger er spådd for Bordeaux, så hvis du leter etter et sted langt unna hverdagens kjas og mas, er det ingenting bedre. For å bestille flyreise eller for mer informasjon, besøk nettsiden til norsk. Vi vil at du skal være lykkelig.

Fly Bordeaux-Merignac – Oslo-Cardemon: tirsdag/torsdag/søndag

På bestillingsdagen norsk

