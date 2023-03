En dødgang for Vesten? Putins budskap i forkant av møtet med Xi Jinping

I en artikkel publisert søndag i det kinesiske aviset Renmin Ribao (The Daily of People, Organ of the Chinese Communist), understreket Russlands president Vladimir Putin viktigheten av forholdet mellom landet sitt og Kina mens han forbereder seg på å ta imot sin kinesiske kollega i Moskva. parti). Kreml publiserte en russisk versjon av talen på sine nettsider.

«Russisk-kinesiske forhold har nådd det høyeste nivået i deres historie og fortsetter å styrke seg,» sa Putin. Han vurderte kvaliteten på forholdet mellom Moskva og Beijing som «høyere enn de politiske og militære fagforeningene i den kalde krigen». «Sammen med mennesker som deler den samme visjonen, forsvarer landene våre logisk opprettelsen av en mer rettferdig multilateral verdensorden basert på internasjonal lov, ikke «regler» som kun tjener interessene til «de gylne milliarder», skriver Putin. uttrykk refererer til rike vestlige land. Mr. Putin anklager også USA for å prøve å kontrollere Russland og Kina. Han takket Kina for dets balanserte tilnærming til hendelsene i Ukraina og forståelsen av dets bakgrunn og «virkelige årsaker». Den russiske presidenten sa at Moskva ønsket velkommen Beijings vilje til å spille en konstruktiv rolle i å oppnå en ettlandsavtale. Han allerede Mr. Han minner om at han har møtt Xi 40 ganger, og lover at Xi Jinpings tre dager lange besøk i Moskva på mandag vil gi ny fart til alle samarbeidsområder. Putin hilser «Kinas vilje til å spille en konstruktiv rolle» i Ukraina velkommen Vladimir Putin hyllet søndag Kinas «vilje til å spille en konstruktiv rolle i løsningen» av konflikten i Ukraina, med Beijing som forsøker å posisjonere seg som en mekler mellom Moskva og Kiev. Om Ukraina sa Putin: «Vi hilser Kinas vilje til å spille en konstruktiv rolle i å løse krisen velkommen.» Han sa at han var «takknemlig» overfor Kina for dets «balanserte» holdning til «hendelser i Ukraina» og for «forstå deres forhistorie og deres virkelige årsaker.» «Russland er åpent for å løse den ukrainske krisen gjennom politisk-diplomatiske midler», forsikret den russiske lederen. Han insisterte imidlertid på Kievs anerkjennelse av «nye geopolitiske realiteter», nemlig de fire ukrainske regionene og annekteringen av Krim i 2014. «Dessverre er ultimatumene til Russland (deres forfattere, red.anm.) langt fra disse fakta og er ikke interessert i å finne en løsning,» sa han.