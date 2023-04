En dristig innsats: Denne professoren lover å klare eksamen hvis studentene hans består TikTok-utfordringen

Det er en utfordring disse elevene ikke vil glemme. Matthew Prince, en professor ved Chapman University (California), foreslo en noe spesiell test for klassen sin: å lage en TikTok-video. Bare, for å krydre det hele, la han til en veldig spesifikk instruksjon: Hvis den er sett mer enn en million ganger, lover han å avbryte eksamen.

Blant klassen var det bare én elev som tok utfordringen. For å gjøre dette valgte hun å ganske enkelt fotografere testinstruksjonene som ble vist i klassen. Resultatet etter 24 timer? Videoen hans har blitt sett over 4 millioner ganger. En skikkelig hit og en stort sett vellykket utfordring for denne studenten. Takket være henne vil klassen hennes ha færre eksamener!

Flere dager senere uttalte den aktuelle professoren i The New York Times etter å ha blitt kritisert for sin prøvelse. Han gjorde det klart at han ønsket å vise «(…) Ideen om å demokratisere viralitet og innflytelse på sosiale nettverk, spesielt TikTok, og det faktum at du ikke trenger å være kjent for å lage den«.