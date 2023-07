En eks-soldat som truet statsministeren i Norge ble arrestert!

En politiaksjon settes i gang rundt huset til en eks-soldat ved navn Sam H. Han truet statsminister Alexandre de Groove i en kort video lagt ut på Facebook, sa Wouter Beck, borgermester i Bourg-Leopold i Belgia, fredag. Det er satt i gang en etterforskning av trusselen om terrorangrep. En talsperson for den føderale påtalemyndigheten bekreftet overfor oss fredag ​​kveld at mannen var pågrepet i Norge. Ifølge Erik van Duys ble personen fanget opp av overvåkingskameraer på flyplassen i Brussel, men også på en norsk flyplass. En talsperson for den føderale påtalemyndigheten bemerker at mannen, født i 1993, ikke har vært i militæret på en måned og allerede har kommet med trusler tidligere. Sam H. Han ble medisinsk utskrevet fra hæren etter en lang prosess.

Oslo bys politi bekreftet overfor Belka at mannen ble pågrepet etter en klage om truende oppførsel i en butikk. Saken pågår fortsatt vest i hovedstaden, mens betjenter er på bakken og avhører den involverte mannen. Han vil bli tatt med til et legesenter for observasjon og vil bli arrestert i henhold til norsk utlendingslov, sa en lokal polititalsmann. Mannen la ut en video på sosiale medier. Kledd i svart og iført hansker inntar eks-soldaten scenen i en skog der et fotografi av statsministeren henger fra et tre. Deretter tar han bildet fire ganger. Ekssoldaten annonserte på sosiale medier at han var i Norge og at telefonen hans skulle ut. «Jeg vil overleve dette i jungelen. Jeg er hjemme her. I huset mitt finner du bøker, akashiske opptegnelser og en bok om sjamanisme. Bakdøra mi er åpen, naboen min har en liten, ikke bråk for mye. Husk på det. Arbeidet mitt er gjort«, sa han ifølge Het Nieuwsblad. READ Norge ønsker å åpne havbunnen for gruvedrift

Påtalemyndigheten fortalte oss at mannen var kjent for myndighetene for sine bånd til en motorsykkelgjeng knyttet til kriminell aktivitet. Ifølge en kunngjøring fra Military Intelligence Service (SGRS), som mannen la ut på Facebook, ble hans graderte sikkerhetsklarering tilbakekalt 3. mai 2022. Mannen skal ha betydelige psykiske problemer. Jeg føler meg veldig komfortabel Før kunngjøringen om arrestasjonene forsikret statsminister Alexandre de Croix ham om at han ikke var så bekymret. «Ærlig talt (jeg lever det) så avslappende. Jeg hører sikkerhetstjenestene fortelle meg: det er ingen grunn til å gjemme seg et sted. Jeg avla et planlagt besøk til Pepinster på bakken. Glad jeg kunne gjøre det. Jeg er en fri mannStatsministeren fortalte oss at han møtte ofrene for 2021-flommene.