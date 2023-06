En «eksepsjonell» fugl oppdaget i Brussel: Vincent Legrand forteller om sitt møte med Alpenes berømte beinknusende skjeggørn (bilder).

«Vi så rundt 20 kråker fly mot trærne og angrep ham. Høye skip, det er slik vi ofte finner dem.

En uvurderlig opplevelse for Vincent Legrand. Denne lørdagen 10. juni 2023, Dyrelivsfotograf Den belgiske himmelen har sluppet løs en svært sjelden fugl: skjeggørnen. Sterkt: Møtet fant sted i Brussel, ikke langt fra kjøletårnet på kanten av kanalen, på grensen mellom Anderlecht, Forest og Ruisbroek.

Denne lørdagen 10. juni, ved avreise, ble skjeggørna trakassert av kråker. ©Vincent Legrand – legrandwild

Skjeggkre er de største rovfuglene i Europa.

Med opprinnelse fra Sentral-Asia og Midtøsten er det overraskende at rovfuglen er begrenset til Alpene, Pyreneene, Sentralmassivet og Kreta i Europa. «Det er en middelhavsart, den bør ikke fly her. Vi har bare 2 eller 3 forekomster av forskjellige fugler,» innrømmer Brussel-fotografen, som har sporet sjeldenheter i 30 år. Som er enig i at det er svært overraskende at åtseldyret som er observert i skogen ikke er ringmerket. «Europa har gjort et stort fremstøt for å gjeninnføre arten i Alpene. Fra fangenskap smelter disse fuglene sammen med ville individer. Genetisk sett kan de bli distrahert og forlate fjellene. Disse gjeninnførte skjeggørnene, allerede sjeldne, amatører finnes vanligvis i vår breddegrader. Støtter Vincent Legrand, «men her er det et vilt individ.» «Fordi han ikke har noen ring eller maling som markerer fjær.»

plyndrer

Skjeggørnen er en åtseldyr. «Det er på slutten av næringskjeden», utvikler aktivisten. «I fjellet, hvis et stort rovdyr, en bjørn, en ulv, en gaupe, dreper et bytte, vil den spise det, og gartnere som ørner, kråker, rever vil komme. Og så fluene. Og først når bein er igjen, griper skjeggkreen inn». Denne store gribben med nakkefjær av ild lever av sener, leddbånd, bein og margen deres. Han er kjent for sin unike teknikk: når beinene er for store, knekker han dem og kaster dem fra himmelen på steinen for å svelge de mindre bitene. «Dens magesaft sørger da for fordøyelsen».

Skjeggørnen, den største rovfuglen i gribbfamilien, er mer vant til fjellbeite enn industrisonene i Brussel. ©Vincent Legrand – legrandwild

Når den kommer på et kadaver, er skjeggkreen vanligvis den siste som kommer: den lever av bein og marg. ©Vincent Legrand – legrandwild

Også her undrer Vincent Legrand seg. «I Belgia er det forbudt å la dyrekropper stå på friland for å hindre spredning av sykdom. Men sjeldne skjeggkre funnet i Benelux lever av seg selv. Som bevis peker han på det utilsiktede drapet på en kvinne på et tog i Nederland for en måned siden. «De siste to årene har skjeggkre blitt sett hvert år i De Hoke Veluwe naturreservat. Alle er gjeninnført. Fuglen som ble fanget i toget har blitt obdusert. Han hadde hjortepoter på magen. Han var i god form. , bevis på at han kunne forsyne seg. 3 meter bred og en utfordring for denne giganten i luften, som veier 5 til 7 kg.» Den beveger seg som store rovfugler eller høye skip, storker og pelikaner. Om morgenen frigjør den mer energi ved å blafre med vingene. Så redder den seg selv: den lar seg bære av en varm stigende strøm, og springer så opp i neste strøm som en fontene. I skogen måtte han allerede bruke mye mot kråkene. Den fløy deretter over containerparken og forsvant i retning Brussel.

Hvis du gikk i Bajotenland denne lørdagen 10. juni, hadde du kanskje sett den passere rett over hodet på deg.

Et uberegnelig klima åpner nye veier

Skogskjeggørna er ikke en uvanlig fugl som er sett på himmelen vår de siste ukene. Naturbund Sangha er også en «South Bird Tsunami«. Dette inkluderer 24 gribber, mindre gribber og til og med en keisergribb.

For Vincent Legrand var det en begivenhet «klart» på grunn av det uvanlig varme været. «Det merkes enda mer i andre deler av Europa», vitner denne utrettelige reisende. «Jeg var i stand til å observere den hvitnakkede algen i Huelva, Spania. Det er en art fra Nord-Stillehavet, nær pingvinen. Dette er spesifikt for Beringhavet mellom Alaska og Russland! Den eneste grunnen til at Atlanterhavet er så langt sør er åpningen av isen: den smelter og dyr beveger seg gjennom vannet. Det samme gjelder hvaler som knølhval fra Stillehavet til norske farvann.

Ifølge en naturfotograf i Brussel som har sett spekkhoggere, ulv, gauper og hvalross, er dette «skremmende» rapporter.