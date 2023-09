En eksoplanet på størrelse med Jupiter er eksepsjonell av mange grunner!

Det er ikke uvanlig at eksoplaneter kretser veldig nær sine foreldrestjerner, og blir ofte referert til som «varme Jupiters».

I en fersk studie publisert i tidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Et internasjonalt team av forskere studerte eksoplaneten TOI-4860 b, som ligger 261 lysår fra Jorden. Og omløpstiden er omtrent 1,52 dager. En stjerne med lav masse betyr en stjerne som er mindre enn vår sol.

TOI-4860 b er unik sammenlignet med sin overordnede stjerne på grunn av sin størrelse og overflatetemperatur Fordi den er kortere enn «hot Jupiters» og inneholder flere tunge elementer.

Disse egenskapene forklarer hvorfor forskere klassifiserer TOI-4680 b som en «varm Jupiter.» Mens de gir ny innsikt i disse prosessene, kan de utfordre tradisjonelle modeller for dannelse av planetariske system. «I henhold til den kanoniske modellen for planetdannelse, jo mindre massiv en stjerne er, jo mindre massiv er skiven med materiale rundt den stjernen,» sa Dr George Transfield fra University of Birmingham og medforfatter av studien.

«Ettersom planeter dannet seg fra denne skiven, var det forventet at ingen høymasseplaneter som Jupiter ville dannes.. Vi var imidlertid nysgjerrige på det og ønsket å sjekke kandidatplanetene for å se om det var mulig. TOI-4860 er vår første bekreftelse og den laveste massestjernen som er i stand til å huse en så massiv planet.»

Hva er dimensjonene til TOI-4860b?

For studien brukte forskerne nesten 10 000 observatorier og instrumenterinkludert TRAPPIST-South/North, SPECULOOS South Observatory og MuSCAT3 for å samle fotometriske og spektroskopiske data om forskjellige transitter foran moderstjernen til TOI-4860 b.

På slutten av dagen, Forskerne konkluderte med at TOI-4860 b er 0,76 ganger radiusen til Jupiter, og dens moderstjerne er 0,34 ganger radiusen til solen vår.. Til sammenligning er radiusen til Jupiter omtrent 70 000 km og solens radius er omtrent 0,34 km. Ved omtrent 700 000 km er Jupiters radius 10 % av solens radius.

Ved å bruke disse tallene er radiusen til TOI-4860 b omtrent 53 000 km, mens radiusen til dens moderstjerne er 238 000 km. Radiusen til TOI-4860 b er 22 % av dens moderstjerne..

Hvordan ble en så stor eksoplanet dannet rundt en så liten stjerne?

«En anelse om hva som kan ha skjedd er skjult i planetariske egenskaper, som ser ut til å være spesielt rike på tunge elementer,» sa Dr Amuri Triad, professor i eksoplanetologi ved University of Birmingham og hovedforfatter av studien.

«Vi fant noe lignende i vertsstjernen. Så overflod av tunge elementer kan ha drevet planetdannelsesprosessen.TOI-4860 b har de tyngste grunnstoffene når det gjelder tetthet, 1,55 ganger den til Jupiter, hovedsakelig sammensatt av lettere grunnstoffer som hydrogen og helium.

Forskerne fastslo at TOI-4860 b har tunge grunnstoffer basert på tettheten, som er 1,55 ganger den for Jupiter.

Basert på disse funnene, spesielt den store radiusen til TOI-4860 b i forhold til dens moderstjerne, omtaler forskerne TOI-4860 b som en «varm Jupiter.» Overflatetemperaturen er omtrent 350ºC, mye lavere enn «varme Jupiters», noen av dem når 2750ºC i løpet av dagen.R.

Tidligere studier har funnet ut at varme Jupitere har omløpsperioder lengre enn 10 dager, og systemene deres inneholder også ekstra planeter. så, TOI-4860 gir astronomer en unik mulighet til å utforske disse unike eksoplanetene og få innsikt i deres dannelse og utvikling..

I 2019 bekreftet astronomer eksistensen av en eksoplanet på størrelse med Jupiter TOI-677 b, som ligger omtrent 463 lysår fra Jorden, med en omtrentlig overflatetemperatur på 979 °C.

For de neste trinnene planlegger forskerne å bruke det største teleskopet i Chile for å identifisere andre varme Jupitere eller til og med eksoplaneter med lignende egenskaper.