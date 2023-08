En ekspress Tolberg og et strålende trekk fra Vertonghen for Anderlechts fortjente seier mot Westerloh.

Denne søndagen vant Sporting Anderlecht veldig logisk mot Westerlo som en del av den fjerde dagen i Jubiler Pro League. Alexis Phillips fikk en flott debut, mens Mats Ritz så litt mer dempet ut.

Dag fire av Jubiler Pro League denne søndagen så Sporting d’Anderlecht og Westerlo møtes på Lotto Park. Alexis Phillips holder stand for Mavs, det samme gjør Mats Ritz. Francis Amusu tok plass på benken sammen med Ludwig Augustinsson, Luis Vazquez, Luis Patrice og Mario Stroykens. På Westerlo-siden eies den tidligere boligen av Lukas Stassin. Nasser Chadli er på benken.

Det minste vi kan skrive er at Anderlecht ikke trakk ut. Bare 25 sekunder etter er Theo Leoni våken til venstre og serverer Caspar Tolberg, som allerede åpner scoringen (1-0, 1.). Deretter vil spillet fortsette sin dominans. Alexis Phillips viser allerede sin beste høyrefot ved flere anledninger, mens avslutningen mangler (Raman, Tolberg, N’Diaye).

Spillet er aldri i fare da Westerloe feber i forsvar og overganger. Alexis Phillips serverer nok en gang til Tolberg, som bare mangler ett nivå til å doble ledelsen. Slutten av den første perioden var rolig, RSCA klarte sin fordel, men glemte én ting i disse første 45 minuttene: å skape pause.

Andre periode startet igjen i samme tempo. Anderlecht ble presset hardt rett før timen av deres utmerkede Flips-Raman-Tolberg-trio. Resultatet mangler fortsatt og Vertonghens utvinning i skyene vil ikke endre noe.

Nasser Chadli kommer inn i kampen etter tjue minutter og Lotto Park applauderer. Minutter senere var det Alexis Phillips sin tur til å gjøre sin første store, med Stroykens som hyllet erstatteren hans. I mellomtiden har Maxime Dupé ennå ikke gjort en eneste redning.

Break, kommer det fra beinet til kapteinen. John Vertonghen Reynolds spilte med letthet, og ga et høyrebent kryssskudd forbi Gilkens (2-0, 72.). Når vi tror dette møtet er over, vil Westerlo gjenoppta diskusjonene om ti minutter. Yusuke Matsuos gjennombrudd på venstrekanten var strålende, gjenvinningen Jordanov Ingen sjanse for Dubey (2-1, 81.).

Anderlecht fortsetter å terrorisere hverandre. Josimar Alcozar renner over til høyre og på midten, Lukas Stacins dykkehode gresser stangen for Maxime Dubey (85.). Anderlecht-målvaktens første stopp, han kommer i det 92. minutt og han er veldig enkel, Matsuos lave og midtre streik.

Westerlo kan ikke presse mer og Anderlecht er bestemt. Sesongens tredje seier for Mavs, som er i kontakt med ledergruppen. Campinois har fortsatt bare ett poeng og deler bunnen av tabellen med Standard og Kortrijk.