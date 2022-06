En «ekstraordinær» hetebølge kveles i Spania før den kommer til Frankrike

Med en topp på over 40 grader ble en hetebølge kvalt i Spania mandag før den nådde Frankrike tirsdag, den «ekstraordinære» episoden i perioden forårsaket av global oppvarming.

Ruben del Campo, en talskvinne for Meteorological Agency, sa til AFP at episoden, som kommer bare dager etter mai, den varmeste måneden i Spania på minst 100 år, var «ekstremt varm». Spansk (Aemet).

Han la til at på grunn av det lokaliserte lufttrykket mellom Azorene og Madeira, blir det gradvis brakt veldig varm luft fra Magrep til Vest-Europa, som startet denne helgen og vil «vare til helgen». «Denne ekstreme varmen er ikke normalt denne våren» Og skyldes «global oppvarming», Mr. sa Del Combo.

Ifølge Amet vil temperaturene være over 40 grader i sentrum og sør i landet, og så høye som 43 grader i Andalusia (sør), spesielt i C கோrdoba og Sevilla. Også i disse delene av Spania faller ikke kvikksølvet under 20 eller 25 grader om natten.

Fire episoder med ekstrem temperatur

Ifølge forskere er økningen i hetebølger, spesielt i Europa, et resultat av global oppvarming. Klimagassutslipp øker deres kraft, varighet og frekvens.

I løpet av de siste ti månedene har Spania opplevd fire episoder med ekstrem varme: i august 2021 brøt en hetebølge rekorden for den høyeste temperaturen som noen gang er registrert i landet (47,4 grader i det sørlige Montoro), «uvanlig høye.» Temperaturer mellom jul og Nyttår, begynnelsen av mai Oppgang og fall.

I Frankrike ble rekordhøye 37,6 grader celsius registrert i Qureshi (sørøst) mandag. Tirsdag ventes varmere vinder sørvest i landet, med temperaturer på 35-36 grader Celsius, med maksimal utbredelse i hele sør og deretter nord onsdag.

I den sørlige halvdelen vil toppen ligge på 35 til 39 grader celsius torsdag, fredag ​​og lørdag, eller 40 grader celsius innenlands, sier Meteo-France-spåren Frederic Nathan til AFP.

Han bemerket at episoden var «nasjonalt, fra begynnelsen av handlingen.» Det er allerede innført restriksjoner på vannbruk i 35 franske sektorer, det vil si en tredjedel av landet.

Brannalarm

Denne hetebølgen kommer spesielt etter varme og tørre kilder, som forårsaker tørke i store deler av Frankrike, noe som øker frykten for avlinger og skaper gunstige forhold for brann.

Mandag ble 60 bungalower satt i brann i Grau-du-Roi, en av de største leirene i Europa, i et område i det sørøstlige Frankrike. Ifølge Prefecture var det ingen personskader blant de 3000 registrerte ferierendene.

I Portugal er hetebølgen, som startet fredag, ventet å vare til helgen, med temperaturer på mellom 30 og 35 grader celsius og i enkelte områder som når 40 grader celsius, ifølge National Weather Service. .

Selv om landet har registrert den varmeste mai siden 1931, er risikoen for skogbranner fortsatt høy, med alle deler av landet som lider av «alvorlig tørke». Under samme omstendigheter i Spania er brannfaren ifølge Aemet «alvorlig» i de fleste regioner.