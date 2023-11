En eliminert spiller avslutter kampen midt under ultras, røykbombe i hånden

Gal scene på norske D1 denne søndagen. Minutter etter utvisning ble Rosenborg BK-spissen Ole Sæter sett maskert på tribunen, røykgranat i hånden, blant ultraene for å følge kampens resultat mot Molde FK (3-1 seier).

En Rosenborg BK-spiss viser fra tribunen. Når den norske T1-sesongen 2023 nærmer seg slutten, så denne 27. dagen (av 30) av mesterskapet et helt vanvittig skue på klubbens hjemmebane Lerkendal Stadion i Trondheim.

Rett før slutt i første omgang mot Molde FK (vant 3-1) mistet RBKs innbyttersenter Ole Sater besinnelsen og stormet banen og forårsaket en stygg felling på lærer Matthias Lovic, som ble dyttet noen meter unna. . Fra motsatt benk.

En spiller som raskt og enkelt blir identifisert av dommersystemet (med sin rosa chasuble) blir logisk kastet ut. Men etter en kjapp tur i garderoben hadde nordmannen ingenting å bekymre seg for da han skyndte seg for å bli med Ultras på tribunen.

Balaclava, røykbombe og megafon

på Midt under Rosenborg Cup sees spilleren juble for lagets seier, fakkel og røykbombe i hånden, som leder hele tribunen før han synger til en megafon. Et fotografi Viser ham på banen med en balaklava i køllefarger.

En advarsel fra klubben og en unnskyldning fra spilleren

Et syn som ikke lot klubben likegyldig, ga Rosenborg en enkel advarsel til spilleren for hans oppførsel på tribunen.

«Det var så mange følelser som jeg ikke klarte å kontrollere. Det hele skjedde så fort og plutselig, jeg fant meg selv der, jeg hadde en racket i hånden og sang med folket mitt. Det skulle ikke ha skjedd,» sa han. angriperen ba om unnskyldning.

Direktøren i Norges Fotballforbund bekreftet at spilleren ikke er underlagt noen sanksjon for å tenne en fakkel med ultras når disiplinærutvalget møtes denne tirsdagen for å diskutere varigheten av Saters suspensjon etter det røde kortet.