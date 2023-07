En engelsk klubb angriper de Quedelaier

Hvor spiller Charles de Guettalere neste sesong? På slutten av en mislykket første sesong med AC Milan, snur trenden mot avganger mer enn noen gang. Det gjenstår å se hvilken form det tar: kreditt eller salg. Hvis vi i utgangspunktet hadde sett for oss at milaneserne ville foretrekke den første løsningen for å la ham gjenoppstå før han returnerte til Lombardia, var det en definitiv avgang som alle til slutt ble enige om. Det er i hvert fall ønsket til AC Milan, som ønsker å snu siden på De Ketelareer, men bare ved å finne et høyere tilbud enn €35,5 millioner de brukte for tolv måneder siden.

Flere franske, tyske og engelske klubber har allerede forhørt seg om de røde djevlene, men spesielt én formasjon skiller seg ut: Aston Villa. I følge der Gazzetta dello Sport, Yuri Tielemans» nye klubb har sendt inn et første tilbud på €25 millioner. En uventet sum i den tidligere Brujois» siste måneder, hvor markedsverdien hans stupte. Problem: AC Milan er grådige og vil kreve minst 28 til 30 millioner euro. Forhandlingene vil derfor fortsette de kommende dagene, men Aston Villa vil ikke være stengt for ideen om å gi det forespurte budet. Samtidig er AC Milan opptatt med å finne en ny offensiv midtbanespiller, ettersom Christian Pulisic (Chelsea) har kommet til klubben. Ingenting ser ut til å holde De Keteler tilbake i Milano.