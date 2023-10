En enorm ildkule dukker opp på himmelen over Oxford i Storbritannia etter en eksplosjon: hva skjedde?

Lynet slo ned et gjenvinningsanlegg for matavfall i Oxford County under et tordenvær på britisk himmel mandag kveld, og forårsaket en voldsom eksplosjon. Det som fulgte var et veldig imponerende fenomen: en gigantisk ildkule steg opp i himmelen.

Tabloid Oxford Mail bemerker at brannen brøt ut på et sted i Yarnton der avfallshåndteringsselskapet Severn Trent hadde direkte kontakt med Green Powers nettsted. «I kveld slo lynet ned i en koker på Cassington-anlegget vårt nær Yarnton, Oxfordshire, og forårsaket en eksplosjon i biogasstankene våre.«, kan vi lese.