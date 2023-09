En EU-domstol avgjorde at Frontex ikke skulle tilby kompensasjon til avviste syriske flyktninger

European Border Surveillance Agency Frontex EU-domstolen (CJEU) slo i en kjennelse onsdag fast at syriske flyktninger som er deportert fra Hellas til Tyrkia ikke skal kompenseres.

Ifølge retten, Frontex Tyrkia kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av hjemvendte flyktninger. Byråets eneste formål er å gi teknisk og operasjonell støtte til medlemsstatene. På den annen side mener den at sistnevnte kun er kompetente til å vurdere realitetene av tilbaketrekkingsvedtak og behandle søknader om internasjonal beskyttelse. EU-domstolen.

Videre mener retten at «På den ene siden husleie- og møbleringsutgifter i Tyrkia, utgifter til smuglere for å reise til Irak og utgifter knyttet til dagliglivet her i landet og på den andre siden d. Følelsen av frykt og lidelse knyttet til deres ekstremt vanskelige og farlige reise til Irak kan ikke anses å ha oppstått direkte fra Frontex påståtte oppførsel.«

Anken ble brakt av flyktninger som ankom den greske øya Milos i 2016. De bor nå i Irak.