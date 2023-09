En familieaffære og stort potensial: Hvem er Lenny Martinez, den nye lederen for Vueltaen?

Lenny Martinez, den nye lederen av Tour of Spain, imponerte fra starten av Vueltaen. Men hvem er han? Tilbake i sitt unge liv.

Ukjent for allmennheten, laget Lenny Martinez et navn og etternavn torsdag. Den unge franskmannen, som kommer fra en familie av syklister, er den nye røde trøyen til Tour of Spain. Den 20 år gamle Cannes-innfødte gjorde et sterkt inntrykk på de kuperte veiene i de tre siste ukene med racing på kalenderen.

Allerede veldig imponerende selv i hans unge alder, Martinez Et annet eksempel på denne nye generasjonen manifesterer seg i starten av det første yrkesåret. Det må sies at han var i stand til å telle de tidligere opplevelsene til familiemedlemmene. Først fra bestefar, MarianoHvem var den beste klatrer under Tour de France 2018? Fra faren hans altså, Miguel, terrengsykkelekspert. En disiplin der han var olympisk mester og verdensmester i 2000. Fra onkelen, endelig, YannickHar kjent profffeltet i sju år.

Nedsenket i det fra en tidlig alder, fanget unge Lenny raskt oppmerksomheten til Groupama-FDJ, et amatørlag kalt C.C. så opptredenene hans på Varennes-Vasselles og integrerte ham i ungdomstreningen i 2022. «Han er en virkelig ren klatrer. En stor klatrer i laget – og jeg tror det er en stund siden vi har sett det selv i Frankrike.»Treneren hans Nicolas Poisson forklarte Fløyelsmyk. Med slike utmerkelser har Martinez ikke klart å imponere siden hans første pedalslag i profffeltet i fjor. På tredjeplass i Giro d’Espoirs kom han til Tour de l’Avenir med store ambisjoner. På en runde kunne han bare klare åtteplassen, langt bak den endelige vinneren, Cian Uijtdebroeks.

Til tross for denne skuffelsen var Martínez aldri nedstemt og ambisiøs før han endelig ble med i det profesjonelle teamet i begynnelsen av året. I sitt første store løp var Canas godt plassert, og endte på sjetteplass i Tour of Catalonias dronningetappe og tolvteplass i den generelle klassifiseringen. Etter å ha endt på 28. plass i en Tour de Romandie og 18. plass i Criterium du Dauphiné, tok Martinez sin første seier på Mont Ventoux Challenge i juni, og vant sprinten foran Michael Woods.

Han ble nummer sju i den første bakken i Vueltaen, og endte i favorittgruppen, og han taklet resten bra, og kjente slaget rett på etappe seks da han begynte å løsrive seg. Virtual Red Jersey Lenge eksploderte ikke Martinez helt etter angrepet, godt hjulpet av lagkameratene. sep Gus (Jumbo-Wizma) risikerte at kapteintrøyen ventet på ham på slutten. Dagens andre, Martinez endte foran de store arena-gjengerne Romain Bardet (DSM-Firmenich), Michael Landa (Bahrain-seier) eller til og med Mark Soler (UAE).

Ved ankomst kunne de viktigste interessentene ikke tro det. «Det er en drøm for enhver løper. Hele laget ofret for meg i dag, og jeg håper jeg gjengjelder dem. Vi må forsvare trøya, det er nesten skummelt. Det er så stort, jeg vet ikke hvordan det går«, forklarte han etter løpet.

Med en ganske enkel syvende etappe på programmet kan Martinez absolutt utnytte en rolig dag før det skulle bli et skue under etappe åtte. Hvis Martinez ikke havner på pallen, har han bevist at det ikke blir lett å nøste opp.