En fan av den fremtidige Bridgerton-stjernens sexscener… bortsett fra henne

I de to første sesongene av Netflix-serien Bridgerton Chronicle, mange fans beklaget fraværet til Francesca, den yngste i familien, spilt av Ruby Stokes. De har tydeligvis hørt, siden det sjette barnet i klanen vil være mer sannsynlig fra sesong tre. Men i et annet aspekt tok Hannah Dodd på seg rollen.

Det burde gi et løft til den 27 år gamle britens karriere som allerede har sett det Enola Homes 2, The Eternals eller inne Anatomi av en skandale. Men karakteren skaper blandede følelser hos henne. For hvis hun innrømmer å nyte seriens sexscener, grøsser hun ved tanken på å delta. Men i den sjette boken dedikert til henne har Francesca ingen mangel på varme øyeblikk.

«Jeg er en stor Bridgerton-fan, så jeg er som «Bring on the steam», men jeg er sånn «jeg vil ikke gjøre dette».»Det sier han i et intervju med Page Six. «Jeg er helt for folk som ser på det, men det er veldig skummelt å faktisk gjøre det.»

Nedgangen i romantiske scener mellom første og andre sesong burde gi henne en viss trygghet. Det samme var en koordinator som spesialiserer seg på koreografi av nærbilder, Elizabeth Talbot. Og hun har tre sesonger på seg til å løse denne konflikten mellom hennes smak som seer og som skuespiller.