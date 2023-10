En fan av tidligere City-kaptein Jeremy Toku: «Jeg burde ha slått ham i bakken for å stoppe ham»

For 23 år siden ble Newcastles sentrale forsvarer Steve Howie tildelt et stort slag ved å spille sammen med Philip Albert i spesielt ti år, for en sjekk på 2 millioner pund til Manchester City. Denne sommeren brukte Citizens ytterligere 53 på å betale Jeremy Doku. En verden skiller disse to overføringene.

Howie, som feiret sin 51-årsdag denne uken, liker å le av det. Eks-Citizens-kapteinen kjenner belgierens kvaliteter, og følger ham spesielt som konsulent for City TV og andre kanaler som sender Premier League-kamper. Hvordan vurderer du Jeremy Tokus debut med Skyblues? «Han har tilpasset seg godt. Jeg liker hans ønske om å alltid finne målet. Han scoret mot West Ham og burde hatt noen flere mål siden sesongstart. Han skaper sjanser på egenhånd. Du vet at han vil prøve å kutte inni og rulle, men lykke stopper ham. Han må lære å bygge mer. For andre er han et mareritt for forsvarere. « Du var en sentral forsvarer. Hvordan ville du ha forhindret det? «Jeg ville ha lagt ham på gulvet. (ler) Jeg ville ikke ha likt det. Han er veldig rask med ballen. Han løper, han stopper, så akselererer han igjen. Det er umulig å forutsi hva han vil gjøre videre fordi han kan gi et løft like lett som han gir en pasning. Ha alltid en verge på kortet… «James Milner (Brighton) hadde mange problemer med ham under sammenstøtet. Han fikk veldig lite hjelp og var stort sett isolert mot Toku. Det var ikke en lett kamp for ham. READ Det forventes minst 7 rekrutteringer Er du overrasket over hastigheten på tilpasningen? «Ja, fordi mange store navn trengte et øyeblikk for å venne seg til mesterskapet eller i det minste laget. Doku klarte denne overgangsperioden bra. Den gode mottakelsen han fikk hjalp ham mye, sa han. Tror du Pep Guardiola kan ta ham til neste nivå? «Jeg kjenner ikke en spiller som Guardiola ikke har gjort det bra. Han vet at Toku har individuelle egenskaper, men treneren har en filosofi. Hvis Doku følger ham, vil han vokse individuelt og kollektivt. Doku er en actionspiller, som ikke er Guardiolas spillerstil på papiret! «Han vil endre det Guardiola vil. Han er ung og ivrig etter å lære.