En fan som ble dyttet av en HYBE-livvakt delte de brukne beinene han pådro seg

Mens BOYNEXTDOOR har vært involvert i kontroverser etter at livvakten deres dyttet en fan på en flyplass, har en fan av gruppen HYBE som opplevde en lignende situasjon uttalt seg på sosiale medier.

Nylig viste en video tatt på en flyplass at gruppens livvakt angrep en fan, selv om fanen ikke viste noen aggresjon eller gikk gruppens vei. Denne oppførselen vakte mye kritikk for livvakten og gruppens byrå. Gruppens byrå, KOZ Entertainment, et datterselskap av HYBE, ba senere om unnskyldning.

Selskapet sa: «Vi beklager oppriktig overfor fansen våre for problemene forårsaket av den upassende oppførselen til sikkerhetspersonellet som er ansvarlig for BOYNEXTDOORs sikkerhet på flyplassen 16. desember. » Selskapet kunngjorde også at det personlig hadde beklaget til ofrene for hendelsen før de uttalte at den aktuelle livvakten ikke ville jobbe med gruppen i fremtiden.

Samme dag delte en fan det hun opplevde med livvakten : «HYBE leid inn kriminelle, ikke livvakter? Da en HYBE-artist gikk ombord på flyplassen, tok en livvakt tak i skjorten min og kastet meg ut. Jeg dro til sykehuset for en undersøkelse og fant ut at jeg hadde brukket bein og måtte ha gips. På tidspunktet for hendelsen hadde artistene og sikkerhetsteamet alle dratt og det var ingen tjeneste for å kontakte selskapet. »

«Artisten og sikkerhetsteamet var borte og det var ingen til å hjelpe, så jeg holdt stille for ikke å ha en negativ innvirkning på teamet. Etter omtrent ti dager gikk jeg for å spørre hvordan jeg skulle kontakte sikkerhetsteamet. De klaget over at de kom på besøk først da fordi de ville ha tatt affære hvis de hadde snakket da. »

Hun fortsatte: «Jeg har tatt et røntgenbilde av øynene mine, hvordan skulle jeg ha visst på den tiden at jeg hadde muskelsmerter eller et brukket bein? De sa at de ikke var skyld i å beskytte kunstneren, det er alt. Det var ikke med vilje. Misbruker HYBE Security fortsatt fans som dette under påskudd av å beskytte artister? »

Personen la også ut bilder av sykehusdiagnosen og gipsen i armene. Til tross for hans sinne, har ikke navnet på fangruppen hans blitt avslørt.