En feil alle Netflix-abonnenter gjør

Selv om Netflix har strengt kontrollert deling av passord, har det ikke helt eliminert det. Og for abonnenter er det én feil de fleste av dem gjør: å beholde det samme passordet på Netflix-kontoen sin som alt annet.

All About Cookies, et amerikansk nettsted dedikert til datasikkerhet, gjennomførte en storstilt undersøkelse for å vurdere vanene til den generelle amerikanske offentligheten. Konklusjon: De er patetiske, og nettstedet har fremhevet en farlig praksis hos Netflix.

Faktisk, hvis kontodeling ikke lenger er autorisert, er det fortsatt noen som engasjerer seg i denne praksisen ved å betale ekstra, i hemmelighet eller ved å ta et kredittkort.

Imidlertid har mange Internett-brukere en veldig dårlig vane: å bruke samme passord for alt. Det er enda verre for de som deler Netflix-kontoen sin eller lignende tjeneste, med 42 % av dem som avslører at de har delt påloggingsdataene sine med noen andre.

Selv om denne personen ikke prøver å skade deg, er det en sjanse for at de vil gjøre en feil som kan kompromittere sikkerheten til dataene dine. Det er derfor det er så viktig å ikke bruke det samme passordet for kontoer som deles med andre og for kontoer som inneholder svært konfidensiell informasjon.

