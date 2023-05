En feil endrer antallet kontakter på iPhone

Numre som tilhører en Android- eller Google Voice-bruker redigeres i Kontakter-appen på iPhone. Heldigvis er det bare USA som virker berørt for øyeblikket.

Det går definitivt ikke en uke uten at en innfødt iPhone-app blir fanget opp av en feil som påvirker brukerne. Etter Weather-appen, som ble rammet to ganger i løpet av en måned, er det nå kontaktene som rammes, med et relativt bekymringsfullt problem.

Heldigvis ser det foreløpig bare ut til å påvirke USA. Men feilen, ganske uvanlig på iPhone, legger til et lite «+»-tegn i begynnelsen av telefonnummeret. Hvis dette virker ufarlig, er tekstmeldingskommunikasjon komplisert, siden iPhonen da tror det er et internasjonalt nummer. For eksempel blir et nummer 850-123-4567 +85 01234567 med feilen.

Hvis Apple ikke har kommunisert denne bekymringen ennå, ser det ut til at det stort sett er AT&T-kunder som er berørt. Apples ettersalgstjeneste har på sin side ennå ikke direktiver for å kommunisere til brukerne. Det er imidlertid sikkert at Apple-utviklere er på pletten og at iOS 17 trolig vil komme for å løse problemet.

