En feil for mye for Edward på Cartridge? – Hele fotballen

Med dette 1-0-nederlaget mot Charleroi sank Gordijk litt dypere inn i krisen. Hva får Edward til å stille spørsmål ved Carrels T1?

Mellom to lag som ikke har vunnet så langt denne sesongen, måtte vi forvente en fryktkamp. Dette ble bekreftet på banen med 1-0 seier Charleroi Ikke gi supporterne et flott show. Men også i intervjuer, med taler karakteristiske for disse krisesituasjonene.

å starte Edward StillSituasjonen blir mer og mer uakseptabel med denne rekorden på 2 poeng av 24: «Vi fortjente ikke å tape, men vi fortjente ikke å vinne. Uavgjort er mer logisk. Alle bidro veldig lite i dag. Frykter for jobben min? Jeg er ikke bekymret for det, jeg jobber hardt for å fikse situasjonen.» kunngjorde han i Eleven.

Samme historie på siden Diane de Neve, som nok en gang skrev en modig prestasjon på venstre side: «Det er en dum følelse. Vi gjør vårt beste, men lykken er ikke på vår side. Supporterne er sinte og vi kan ikke hjelpe dem. Vi» er sint for det. Vi må. Se deg i speilet.» Westerlo og Kortrijk Allerede fem poeng bak Standard og Charleroi på stillingen.